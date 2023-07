Addio Barbara D’Urso, Patrizia Rossetti si schiera in suo favore

A distanza di quasi un mese dal comunicato Mediaset sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, si continua a discutere sulle sue modalità. Poche ore fa, nel corso di una diretta Instagram, Patrizia Rossetti, conduttrice ed ex gieffina, si è schierata apertamente dalla parte della collega, parlando di una mancanza di tatto nei confronti di “Carmelita”.

Sebbene si parlasse da tempo di una possibile estromissione dai palinsesti televisivi di Barbara D’Urso, il comunicato rilasciato da Mediaset dello scorso 1° luglio ha lasciato la maggior parte dei telespettatori sgomenti. Dopo 15 anni di “militanza” sull’ammiraglia di Cologno Monzese, la conduttrice ha dovuto dire addio a Pomeriggio 5, l’unica trasmissione che le era ancora rimasta, ed ora si trova senza programmi e con un contratto in essere fino a dicembre 2023 che con molta probabilità non verrà rinnovato. A dire la sua, ora, ci pensa Patrizia Rossetti, intervenuta in una diretta Instagram poche ore fa.

Barbara D’Urso, a difenderla arriva Patrizia Rossetti

“Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile” queste le prime parole dell’ex protagonista del Gf Vip 7 e conduttrice Patrizia Rossetti, in merito all’addio a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, durante una diretta con Elenoire Ferruzzi.

“Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo, però, c’è modo e modo di far uscire di scena una persona” ha poi aggiunto la conduttrice e volto di Rete 4, riferendosi alle modalità con cui è stata “messa alla porta” D’Urso.

E non è finita qui, poiché Rossetti ha, intenzionalmente o meno, lanciato una frecciatina ai vertici del Biscione, accennando a quanto successole: “Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche a tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti, però la professionalità non si discute”.

E ancora: “Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo” ha concluso.

Patrizia Rossetti, la carriera di una veterana della televisione

Nata nel 1959 tra Pisa e Firenze, dopo aver vinto “Una valletta per Sanremo”, debutta al fianco di Claudio Cecchetto proprio nell’edizione del 1982 della kermesse. Dopo alcune conduzioni ancora in Rai, nel 1984 arriva all’allora Fininvest, diventando uno dei volti più amati di Rete 4.

La grande popolarità arriva per lei nel 1989, quando le viene affidata la conduzione di Buon Pomeriggio, contenitore della rete dedicato alle soap opera e alle telenovelas di cui rimarrà padrona di casa fino al 1993. Nel 1992 le viene affidato anche il programma del mezzogiorno A casa nostra, sempre su Rete 4, che la rende volto simbolo della prima metà degli anni Novanta della terza rete del Biscione.

A partire dal 1996, in seguito all’arrivo di Vittorio Giovanelli, nuovo direttore di rete, la sua presenza, prima di allora piuttosto massiccia, diventa più sporadica sul piccolo schermo, ed inizia ad occuparsi di televendite, delle quali è uno dei volti più amati oggi stesso.

Negli anni seguenti, Rossetti ha partecipato anche a molti reality, partecipando nel 2005 a La Fattoria, nel 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta a Pechino Express e nel 2022 al Gf Vip 7. Tra gli ultimi impegni, anche la partecipazione a una puntata di Celebrity Chef, durante la quale si è sfidata con l’amica e collega Emanuela Foliero.