Stava surfando in santa pace, ma all’improvviso nota che cosa lo sta inseguendo

Surfava in totale tranquillità quando si accorge che una cosa lo stava seguendo. Di cosa si trattava? Scopriamolo insieme.

Sai cosa è accaduto in poco tempo al largo della costa della California Meridionale? Un surfista stava svolgendo tranquillamente la sua attività e all’improvviso ha visto un animale marino sfrecciare a tutta velocità, come se volesse andare verso la sua direzione. Contrariamente a quanto si pensa, poiché si trattava di uno squalo, non ha mostrato aggressività. Scopriamo cosa è successo!

Il surfista si accorge che una cosa lo seguiva mentre era in mare

Il video di uno squalo che si avvicina agli umani che non pensano che possa esserci un animale del genere vicino a loro desta stupore e sorpresa. L’episodio è accaduto al largo delle coste della California meridionale, dove c’era un surfista che stava svolgendo le sessioni sportive in mare in assoluta tranquillità.

In realtà, in mare c’erano più di una persona che stava facendo surf, ma lo squalo non appariva interessato ad inseguire tutte, solo una in particolare. Chi ha girato il video ha sottolineato di non aver lanciato alcun avviso con il drone per evitare di spaventare coloro che erano in mare.

Non solo, lo squalo non era aggressivo e non sembrava volesse attaccare qualcuno, quindi lanciare un segnale con un fischio avrebbe potuto scatenare timori e paure infondate. Eppure, neanche le persone che erano in mare a fare surf si erano accorte della presenza dello squalo, anche perché l’animale si era mosso in modo sinuoso e morbido fra le acque.

Lo squalo seguiva il bambino

Fra le persone che erano in mare a fare surf quella che lo squalo aveva privilegiato era un bambino che con la sua tavola stava nuotando tranquillo nelle acque. L’animale ad un certo punto si mise ad inseguire il surfista e lo tallonava, anche se ad una certa distanza.

Sembrava proprio che lo seguisse e che volesse andare dietro a lui. In un certo senso, questa preferenza da parte dello squalo fa riflettere e fa pensare alla voglia di giocare che anche questi animali possono avere. Con fare circospetto lo squalo andava incontro al piccolo surfista e girava intorno a lui, un po’ da un lato e un po’ dall’altro lato, proprio come se stesse giocando.

Lo squalo seguiva passo dopo passo il piccolo surfista perché probabilmente intuiva che fosse un bambino e non ebbe alcuna reazione avversa mentre si trovava dietro di lui. Piuttosto, sembrava lo proteggesse e che capisse che non era cibo adatto a lui.

L’animale poi cambiò direzione

Fu proprio quando capì che non era cibo per lui che lo squalo cambiò direzione e girò dall’altra parte. I suoi movimenti sono stati repentini, un momento prima era dietro al piccolo, un momento dopo era andato via e aveva preso un’altra direzione.

L’animale aveva quindi capito che non si trattava di pesce e che non era buono per alimentarsi. L’unico suo intento era probabilmente quello di giocare e volteggiare in acqua insieme al bambino che in quel momento si stava divertendo con le onde del mare.

Episodi di questo genere sono capitati altre volte e altre persone hanno raccontato aneddoti sui squali che appena vedono bambini vogliono giocare e non pensano affatto a divorarli. Anche se si tratti di animali marini di grandi dimensioni, non tutti gli squali sono aggressivi e spesso sembrano essere perfino alla portata degli esseri umani.

Ovviamente, anche se capitano episodi in cui non attacca l’essere umano, è sempre bene stare alla larga dallo squalo ed evitare di avvicinarsi troppo. Se a prima vista possono apparire innocui, le loro reazioni sono imprevedibili e in un attimo possono scatenare il panico. Tenersi lontano da loro è sempre la scelta migliore, per evitare pericoli di qualsiasi genere, che a volte possono essere irreversibili.