Paura a Buckingham Palace, fermato un uomo armato

A pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo c’è stato un evento preoccupante oggi, quando un uomo armato si è avvicinato a Buckingham Palace.

Al momento non si conoscono le generalità di questa persona ma per sicurezza il Palazzo Reale è stato messo in lockdown perché costui si è reso protagonista di un fatto molto spiacevole. Oltre ad aver gettato delle cartucce di fucile all’interno del cortile e altri oggetti non identificati, era in possesso di un borsone che la polizia ha fatto esplodere in maniera controllata. Intanto sale l’attesa per l’incoronazione del nuovo Re ma stavolta l’attenzione non è stata catturata dall’ultimo gossip in merito ma da un episodio che poteva avere un risvolto molto più tragico. Ora la situazione è sotto controllo e la zona è stata temporaneamente evacuata per evitare danni anche a coloro che abitano nelle vicinanze e non solo a chi era all’interno della struttura forse più famosa del mondo.

Attacco armato a Bukingham Palace

Sono mesi di trepidante attesa per l’evento più importante della salita al trono del successore a Elisabetta II, ovvero suo figlio Carlo che all’età di 73 anni è diventato nuovo monarca inglese e il 6 maggio verrà confermato questo ruolo con una grande cerimonia. Si parla molto di questo da tempo per i diversi teatrini intorno a chi sarà presente, in particolare sul fatto che Harry nonostante i rapporti tesi ci sarà, però senza sua moglie, inoltre verrà posizionato in decima fila, lontano dal resto della Royal Family.

Insomma questo e altri analoghi sembravano gli argomenti più in voga del momento ma oggi l’attenzione è su Buckingham Palace per un’altra motivazione. Un uomo, di cui l’identità non è stata ancora resa nota, si è avvicinato alle cancellate del Palazzo Reale ma anche all’interno del cortile, lanciando all’interno delle cartucce di fucile e altri oggetti che non sono stati identificati. Tutto è stato recuperato ed esaminato dagli specialisti.

Sono stati momenti di paura ma da Scotland Yard, la Metropolitan Police è intervenuta prontamente arrestando l’uomo per l’accusa di possesso di una presunta arma. Il sospettato ha gettato gli oggetti citati pocanzi ma era anche in possesso di una borsa che stata fatta esplodere intorno alle 19 ore locali di questa sera, quando in Italia erano circa le 20.

Per fortuna non ci sono stati feriti né vittime però la situazione ormai si era fatta pericolosa e quindi le autorità hanno ritenuto necessario evacuare la zona e pattugliarla per controllare che davvero il pericolo fosse sventato, anche perché il nuovo sovrano si trovava in quel momento all’interno della Residenza Reale.

L’uomo verrà ora interrogato per capire il movente e ora c’è la massima allerta perché l’incidente aumenta la tensione in vista di sabato, quando appunto Re Carlo III arriverà a Westminster Abbey per essere incoronato ufficialmente, così come Camilla diventerà Regina Consorte.

Le forze dell’ordine hanno comunque rassicurato che l’uomo fermato non è legato al terrorismo ma piuttosto sarebbe una persona affetta da problemi mentali. Percorreranno il tragitto partendo da Buckingham Palace a bordo di una carrozza e poi torneranno al Palazzo allo stesso modo. È previsto un bagno di folla di 4 chilometri nel centro di Londra.

L’incoronazione di Re Carlo III

Il 6 maggio Re Carlo III diventerà ufficialmente il sovrano inglese dopo la morte di Elisabetta II a settembre dell’anno scorso. Sale l’attesa per la cerimonia che terrà tutto il mondo incollato a vedere la cerimonia.

A rendere eccezionale l’evento è anche il fatto che una cosa simile non si verificava dal 1953, quando sul trono salì appunto Elisabetta. La cerimonia si compone di tradizionali rituali, alcuni dei quali risalgono a oltre mille anni fa.

Le celebrazioni formali inizieranno con una processione che partirà da Buckingham Palace e arriverà nell’Abbazia di Westminster. Il percorso sarà transennato ma tutt’intorno i cittadini potranno posizionarsi per ammirare l’evento che sarà trasmesso in diretta tv anche nel nostro Paese, che anzi già da qualche giorno sta regalando approfondimenti su tutto ciò che gravita intorno a questo grande giorno per gli inglesi e non solo.

Il corteo toccherà punti importanti della città, come Trafalgar Square, Parliament Square e Broad Sanctuary. I sovrani arriveranno al punto di destinazione intorno alle 11 ora locale e probabilmente vedremo Re Carlo indossare l’uniforme militare. Una novità rispetto al passato, anche per quanto riguarda la carrozza scelta, ma una tradizione antica che sarà uno spettacolo per tutti quelli che la vedranno per la prima volta.

Accompagnati da musiche appositamente studiate per onorare la memoria di Filippo, i sovrani percorreranno la navata dell’abbazia fino ad arrivare allo spazio centrale, poi verranno raggiunti dai nipoti di Camilla e dal principino George, ovvero i paggi che porteranno le insegne regali.

Seguiranno poi le cinque fasi, di cui la prima è quella del riconoscimento e della presentazione ufficiale al popolo, dove Carlo siederà su una sedia che ha 700 anni e su cui sono stati incoronati 26 monarchi.

L’arcivescovo di Canterbury effettuerà la proclamazione, poi ci sarà il giuramento del Re, l’unzione che sottolinea lo stato spirituale, l’investitura dove il sovrano indosserà la corona di Sant’Edoardo e ci sarà grande festa a suon di trombe e pistole.

In ultimo, la quinta face prevede l’intronizzazione, momento in cui Re Carlo III salirà sul trono e gli sarà reso omaggio dal primogenito William. Poi ci sarà la cerimonia più semplice per Camilla.

C’è grande emozione solo a percorrere questi passi in maniera descrittiva, vivere tutto ciò sarà bellissimo e un momento di grande unione per i sudditi. Peccato per lo spiacevole episodio di oggi che ha rovinato in parte l’atmosfera festosa ma per fortuna è stato, almeno per ora, un caso isolato.