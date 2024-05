Carlo Acutis sarà proclamato santo: la Chiesa dà il via libera al riconoscimento del miracolo

Il 10 ottobre 2020 è stato celebrato il rito di beatificazione di Carlo Acutis nella Basilica di San Francesco d’Assisi. “Il giovane Carlo si distinse per il suo amore per l’Eucaristia, che definiva la sua autostrada per il Cielo”, così si espresse il vescovo di Assisi mons. Domenico Sorrentino, che officiò la celebrazione insieme al cardinale Angelo Becciu, allora prefetto della Congregazione per le Cause dei santi.