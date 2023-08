A causa di uno scontro tra due elicotteri ucraini sono rimasti uccisi sei soldati

Nella tarda serata di ieri alcuni missili ucraini sono stati intercettati sia sulla Crimea che sulla regione di Bryansk. Tutti i droni, secondo quanto riferito dalle autorità russe, sono stati abbattuti. Alcuni dei detriti sono caduti vicino alla città di Feodosia e hanno causato danni alla linea elettrica. Non ci sono state vittime.

Le autorità ucraine hanno reso noto che è avvenuto un incidente tra due elicotteri nazionali dell’esercito, i due mezzi si sono scontrati in volo, a causa di questo incidente sono morti sei soldati. Jens Stoltenberg afferma che l’Ucraina sta avanzando e riprendendo molto del territorio occupato, la nazione ucraina potrebbe riuscire a sfondare le difese russe per questo non è il momento di abbandonarli ma di sostenerli.

Nuovo attacco alla Crimea e alla regione russa di Bryansk

Nella serata di ieri l’esercito ucraino ha deciso di attaccare nuovamente la Crimea, da quanto riportato da Sergei Aksyonov, attraverso il suo canale Telegram, le difese aeree hanno intercettato un missile da crociera dell’Ucraina e l’hanno abbattuto.

L’obiettivo era colpire la parte orientale della Crimea dove si trova la città di Feodosia, alcune parti del missile distrutto hanno colpito una linea elettrica. Altri due droni sono invece stati intercettati sopra Bryansk, una regione russa che si trova lungo il confine.

Sei soldati ucraini sono rimasti uccisi dopo uno scontro in volo tra due elicotteri, entrambi gli elicotteri appartenevano all’esercito ucraino. La notizia è stata riportata da fonti interne all’esercito.

Secondo le informazioni fornite i due Mi-8 si sono scontrati vicino a Kramatorsk che si trova a est dell’Ucraina, ancora da capire le dinamiche dell’incidente che ha portato alla morte dei sei soldati.

Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista con la Cnn.

Durante le sue dichiarazioni ha affermato che la nazione ucraina con il suo esercito sta guadagnando terreno ciò vuol dire che stanno respingendo l’esercito russo. Questa nuova posizione dell’Ucraina permetterà al suo esercito di essere in grado di sfondare le difese russe in alcune dei territori occupati e fortificati.

Per questo motivo è necessario continuare a sostenere l’esercito ucraino in questo momento. Ha poi voluto elogiare la nazione ucraina facendo notare che lo scorso anno, all’inizio della guerra, c’è chi non pensava che la nazione avrebbe resistito per più di qualche settimana.

Invece è passato più di un anno e l’esercito ucraino è riuscito a riconquistare alcuni dei territori occupati dai russi. Hanno liberato il nord a Kiev, l’est a Kharkiv e il sud a Kherson. E ora la loro avanzata diventa sempre più veloce e importante.

Polonia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per lo sviluppo di una rete ferroviaria

Polonia e Ucraina hanno trovato un accordo per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari. A firmare l’accordo sono stati JSC “Ukrzalinznytsia” e “Polskie Koleje Panstwowe Spólka Akcyjna”.

Grazie a questo accordo sarà possibile sviluppare il trasporto ferroviario sia di passeggeri che di merci così da aumentare il potenziale di esportazione e importazione. Il principio fondamentale su cui si basa l’accordo è quello di fornire un servizio di trasporto sicuro e ininterrotto.

Le due nazioni non firmavano un accordo tra loro di così rilevanza dal 1994.