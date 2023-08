Dopo 20 anni torna ad Un posto al Sole: proprio lei di nuovo a Palazzo Palladini

By

Novità interessanti per i telespettatori di uno dei programmi più seguiti della Rai. Torna ad Un posto al Sole proprio lei. Fa di nuovo il suo ingresso nella storica trasmissione partenopea una delle protagoniste più amate di sempre. Ecco di chi stiamo parlando.

Ritorna a Palazzo Palladini una storica presenza della trasmissione. Lei, con grande sorpresa e gioia dei telespettatori, torna a far parte del cast di Un posto al Sole. Ecco chi rivedremo dopo una assenza lunga 20 anni.

Torna ad Un posto al Sole proprio lei

In onda dal lontano 1996, Un posto al Sole è senza dubbio una delle fiction più longeve non solo della Rete nazionale ma della televisione italiana. Come ben sapranno i fan, la serie partenopea si sviluppa intorno alle trame familiari e personali di un gruppo di condomini che abitano nel famoso Palazzo Palladini.

Tra amori, tradimenti, amicizie che si creano e si distruggono, i personaggi di Un posto al Sole sono riusciti a conquistare il cuore dei telespettatori che da più di 25 anni seguono con passione le loro intriganti vicende.

Nel corso del tempo, sono stati molti gli attori che hanno lasciato la serie e tanti altri che invece ne sono entrati a far parte. Alcuni, con la loro assenza, hanno lasciato un vuoto enorme nel cuore del pubblico, come una donna di cui ora parleremo più nel dettaglio, che manca dalla fiction da ben 20 anni. Con grande sorpresa di tutti però, proprio lei sta per tornare a Palazzo Palladini.

Ritorno inatteso: lei ritorna in scena dopo 20 anni di assenza

C’è aria di novità a Palazzo Palladini! Si vociferava già da tempo, almeno in rete e tra gli appassionati della serie, di un ritorno di alcuni storici personaggi ma nessuno poteva mai immaginare che ritornasse nel cast proprio lei: stiamo parlando della bella Contessa Palladini!

Interpretata dalla straordinaria Ida Di Benedetto, attrice e produttrice cinematografica, i fan più fedeli della famosa serie partenopea la ricorderanno con affetto. A ben vedere, la Di Benedetto è stata tra le prime a conquistare, nel bene e nel male, il cuore dei telespettatori.

La sua prima apparizione in Un posto al Sole risale per la precisione al 21 ottobre del 1996 ma la permanenza nel cast è piuttosto breve e a intervalli non propriamente regolari. Nel 1998 è infatti fuori dalla fiction nella quale ritornerà poi nel 2000 fino ad uscire poi ancora una volta dalla scena ma non definitivamente.

A quanto pare infatti, e con grande sorpresa di tutti, la “Dark Lady” della serie sta per ritornare anche se non sappiamo ancora per quanto tempo. I telespettatori sono al settimo cielo ma soprattutto curiosi di scoprire perché la Contessa torna a Palazzo Palladini e con quali intenzioni.

Ida Di Benedetto è ricordata con grande affetto dal pubblico che ha sempre apprezzato il suo personaggio per la schiettezza, a volte troppo violenta, che cela però in realtà un animo buono ma sofferente.

In una recente intervista, l’attrice che tornerà a interpretare la Contessa Palladini ha dichiarato che da anni i suoi fan sperano in un suo ritorno nella serie e sembra proprio che sia giunto il momento di accontentarli.