Tragedia nel Torinese, cinque operai sono morti sulla linea Torino-Milano

Questa notte poco prima della mezzanotte cinque operai sono rimasti uccisi perché travolti da un treno che viaggiava sulla linea ferroviaria Torino- Milano. Non si conosce ancora l’identità delle vittime e le autorità stanno lavorando per capire come sia potuto succedere e perché il treno è passato in una zona dove erano dei lavori in corso.

Infatti i cinque operai travolti stavano lavorando sui binari eseguendo dei lavori di sostituzione. Con loro cinque c’erano altri due operai rimasti illesi perché solo sfiorati dal mezzo. Il macchinista è attualmente sotto shock è stato visitato e mandato a casa. Sul luogo sono intervenute polizia ferroviaria, carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco.

Tragedia nella notte, cinque operai rimasti uccisi sulla tratta Torino-Milano

Tragedia nel Torinese dove cinque operai sono morti perché travolti da un treno che viaggiava sulla linea convenzionale Torino-Milano.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sera, 30 agosto 2023, precisamente a Brandizzo, che si trova ad un chilometro dalla stazione ferroviaria, sui binari che vanno in direzione di Torino.

I cinque operai che lavoravano per la ditta di Borgovercelli (Vercelli) erano insieme ad altri due colleghi che fortunatamente si sono salvati perché solo sfiorati dal convoglio e perciò sono rimasti illesi.

Il macchinista del treno è rimasto sotto shock, in seguito all’incidente è stato visitato da un’ambulanza che è stata inviata sul luogo dell’incidente e poi mandato a casa, sul mezzo insieme a lui in cabina c’era anche un secondo collega.

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri il treno viaggiava a circa 160 chilometri all’ora nella tratta regolare Torino -Milano. Gli operai si trovavano sui binari perché stavano eseguendo dei lavori.

I lavori in corso riguardavano la sostituzioni di alcuni metri di binari vicino alla stazione ed è proprio in quel momento che il treno tecnico è passato portando una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino travolgendo e uccidendo i cinque operai.

Rete ferroviaria italiana ha diffuso una noto poco dopo l’incidente: “Rif esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai famigliari degli operai deceduti”.

Nella nota ha anche spiegato che: “erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna” e “un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai”.

Poi la conferma che cinque degli operai travolti dal treno sono deceduti. Rif ha poi spiegato che al momento le autorità stanno indagando su quanto successo compresa Rete ferroviaria italiana.

Subito dopo l’incidente sul luogo è accorsa la polizia ferroviaria e i carabinieri di Chivasso che sono coordinati dalla Procura di Ivrea, quindi sul caso è presente la pm Giulia Nicodemi.

Oltre a polizia e carabinieri si sono mobilitate e presentate sul luogo dell’incidente anche ambulanze e vigili del fuoco. Sono state eseguite le operazioni di soccorso ma purtroppo per i cinque operai non c’è stato niente da fare.

Sul posto le forze dell’ordine hanno eseguito i primi rilievi e si sono mosse per poter identificare le vittime. Al momento Trenitalia ha deciso di sospendere la circolazione sulla linea tradizionale Torino-Milano.

La località di Brandizzo

L’incidente, ricordiamo, è avvenuto a Brandizzo, un paese con meno di 9mila abitanti e che fa parte della città di Torino nella seconda cintura. È un paese che si trova in pianura nella zona a nordest del capoluogo a quasi 20 chilometri.

La località è circondata nella zona sud dal fiume Po mentre a est dal torrente chiamato Malone, una parte del suo territorio fa parte proprio del Parco del Po Torinese.

I binari su cui è avvenuto l’incidente, e quindi la linea ferroviaria Torino-Milano, dividono a metà il centro abitato, mentre nella zona nord passa l’autostrada A4 Torino-Milano e l’Alta velocità ferroviaria.

Il sindaco del capo luogo ha voluto esprimere alcune parole in seguito a quanto avvenuto, ecco le parole di Paolo Bodoni:

“È una tragedia. Non è da escludere che possa essersi trattato di un errore di comunicazione, in ogni caso servirà attendere l’esito delle indagini. Al momento non si conosce l’identità delle vittime, ma non si tratta di nostri concittadini”.

Ora le autorità lavoreranno per stabilire quanto è successo e cosa ha portato a questa terribile tragedia che ha causato la morte di cinque persone.