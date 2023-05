3 gocce di shampoo nello scopino del WC: perché hanno iniziato a farlo in molti

Sapevi che lo shampoo può essere utilizzato anche nel WC? Nello specifico aiuta molto se messo nello scopino che si usa per pulire. Vediamo perché.

Ovviamente sarebbe meglio riciclare nel WC lo shampoo residuo, che non usi più o quello dei campioni gratuiti, come quelli degli alberghi, di cui molto spesso non si sa cosa farne.

Shampoo nel WC: perché utilizzarlo

Lo shampoo è indispensabile per lavare i capelli ma può avere anche altri usi quotidiani. Esso, infatti, ha numerose virtù. In particolare, ti suggeriamo di utilizzare lo shampoo scaduto o che non usi più. Se accumuli spesso flaconi di shampoo nel mobiletto del bagno (come gli shampoo offerti durante i tuoi soggiorni in hotel), dovresti conoscere questo trucco per usarli diversamente senza sprecarli.

Se sei solito accumulare una grande quantità di campioni di shampoo in hotel o hai semplicemente acquistato uno shampoo che non ti soddisfa ed è ormai scaduto, non buttarli via. Infatti, prima di sprecare quei cosmetici buttandoli via, ecco come puoi farne buon uso! Lo shampoo, infatti, può essere utilizzato sullo scopino del WC e farti ottenere risultati portentosi.

Come fare

Prima di spiegarti come usare lo shampoo nel WC, sappi che esso può essere utilizzato anche per le pulizie domestiche in generale. In particolare, infatti, può servire sui

pavimenti in legno e piastrelle. Dirai addio ai pavimenti sporchi semplicemente utilizzando una miscela di shampoo e acqua. Quindi lava il pavimento e sarà di nuovo perfettamente pulito!

Inoltre, potrai usarlo sugli specchi: questo trucco consiste nel versare una piccola quantità di shampoo su un tovagliolo di carta, quindi strofinare l’intera superficie dello specchio. Ricordati di pulire bene lo specchio come ultimo passaggio con un panno asciutto. Ciò impedirà la comparsa di appannamento quando si fa la doccia o il bagno. Provalo anche sui tuoi occhialini da nuoto, funziona davvero!

Un altro uso? Sui rubinetti del bagno: lo sapevi che è possibile pulire i rubinetti della tua doccia o della tua vasca anche quando ci sei dentro usando lo shampoo? Si si! Questo prodotto è un vero portento per la pulizia che farà brillare i tuoi rubinetti. Basta pulire i rubinetti con un po’ di shampoo, quindi risciacquare con abbondante acqua.

Eccoci ora arrivati allo shampoo nel WC. Oltre che versarlo direttamente nella tazza, il consiglio è quello di mettere tre gocce abbondanti di shampoo nel contenitore dello scopino del tuo WC. In questo modo, quando lo utilizzerai profumerà delicatamente il tuo WC oltre a detergere in profondità la tazza, senza utilizzare troppo tempo o troppo olio di gomito. Provare per credere. Periodicamente, dopo aver pulito lo scopino, ripeti l’operazione mettendo altre tre gocce nel recipiente del tuo scopino del WC.