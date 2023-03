Mettilo nello shampoo e i capelli cresceranno a vista d’occhio: lunghissimi

Un solo ingrediente dentro lo shampoo per avere capelli lunghissimi e sani, come appena usciti dal parrucchiere.

Capelli lunghissimi e sani? È possibile, esattamente come quando appena usciti dal parrucchiere. L’importante è aggiungere un ingrediente che possa aiutare: lavarsi i capelli non sarà solo per pulizia ma anche per nutrire loro a fondo. È un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella routine per cura del capello, considerando che spesso viene messo a dura prova dall’inquinamento e non solo. Scopriamo insieme di quale prodotto si tratta e come usarlo?

Capelli lunghissimi e sani con questo prodotto nello shampoo

I capelli sono esigenti e ogni giorno richiedono nutrimento, attenzione e una grande attenzione alle loro necessità. Gli hair stylist studiano e propongono delle soluzioni ottimali per una crescita sana e un cuoio capelluto senza problematiche.

Quando il capello viene lavato e trattato a casa, non bisogna dimenticare le regole base con l’integrazione di prodotti che possono far bene. C’è un prodotto in particolare che si aggiunge, una sostanza ricca di vitamine e Sali minerali che penetrano su cute e capelli per farli crescere sani e luminosi.

Il prodotto di cui tutti parlano e che gli esperti consigliano è l’acido folico, da usare insieme allo shampoo per lavarsi i capelli.

Per procedere correttamente, non si dovrà assumere la compressa via orale ma aggiungerla al normale prodotto che si usa per lavarsi i capelli. Come fare? Prendere due o tre compresse polverizzandole.

Aggiungere una quantità di prodotto per il primo lavaggio e mescolare, sino a quando l’acido folico non si sarà completamente integrato e sciolto. Procedere con il lavaggio dei capelli, massaggiando dalla cute sino alle radici.

Quali sono i benefici dell’acido folico?

L’acido folico rappresenta dei folati essenziali delle Vitamine del gruppo B (vitamina B9) che si trova anche nella frutta secca, nelle verdure oppure nelle uova. È un integratore alimentare naturale ottimale per la crescita di un capello sano.

La carenza di questa vitamina comporta la classica caduta del capello. L’acido folico aiuta a promuovere lo sviluppo della cheratina e delle nuove cellule, da considerare come beneficio anche per la pelle e per le unghie.

I capelli appaiono subito più forti e luminosi, contrastando lo stress di tutti i giorni e l’inquinamento che attacca pelle e cuoio capelluto. Tutti i fattori che tendono ad indebolire il capello, esterni o interni, possono essere contrastati grazie all’integrazione di questo prodotto.

I capelli grigi rappresentano un fenomeno naturale, con inizio anche verso i 20 anni su uomini o donne. Se i fattori di questa manifestazione sono tantissimi, anche una carenza di acido folico potrebbe essere la causa di una decolorazione precoce.

Una buona dose e routine dove aggiungere il prodotto direttamente allo shampoo è un vantaggi per i capelli. Da integrare sempre, con una particolare attenzione nei periodi di stress o problematiche fisiche.