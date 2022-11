1 cubetto di lievito di birra nel WC: risolve un problema diffuso nelle case italiane

Il lievito di birra è usato per tantissime preparazioni salate oppure dolci e lo possiamo trovare in tutti i supermercati o negozi di articoli per la casa. Come vi abbiamo già anticipato, oltre ad usarlo in cucina è utile per le nostre faccende domestiche.

Ad esempio, lo sapete che è ottimo per pulire il fondo del WC? Non ci crederete mai, ma il risultato vi lascerà senza parole. Dite addio a tutti quei prodotti chimici che utilizzate per pulire o eliminare i cattivi odori, il lievito di birra è incredibile, perché è naturale e non affatto nocivo per l’ambiente: scopriamo il procedimento per igienizzare il WC con il lievito di birra.

Come pulire il wc ed eliminare i cattivi odori con il lievito di birra

In pochi sanno che comprare i soliti prodotti chimici al supermercato è un rischio, perché potrebbero esserci delle sostanze tossiche per la nostra salute e per l’ambiente. Per una questione di sicurezza, è sempre meglio scegliere un metodo semplice, efficace e soprattutto naturale.

Il lievito di birra, potrebbe essere la soluzione adatta a voi. Non solo risparmierete tantissimi soldi, dato che è un prodotto super economico, ma farete un favore anche all’ambiente. Se versate un cubetto di questo prodotto all’interno del WC, eliminerete tutti i cattivi odori e manterrete pulito il fondo del vostro WC.

La pulizia del bagno, è una delle faccende domestiche più faticose e noiose, ma con questo rimedio semplice e naturale, risolverete il problema in meno di un minuto. Oppure, per una soluzione più potente, potreste aggiungere un cubetto di lievito di birra a due bicchiere di acqua da portare a bollore.

Il composto dovrete versarlo nel wc e lasciarlo agire per una notte intera. La mattina, vedrete il risultato e rimarrete a bocca aperta. Niente più sporcizia o cattivi odori. Questo è ingrediente è magico non solo in cucina ma anche in bagno.

Oppure, vi possiamo svelare anche un’alternativa. Potreste mescolare acqua calda, aceto, oppure il bicarbonato di sale insieme al lievito di birra, mettere il composto all’interno della tazza del water e lasciarlo agire per un’ora oppure per una notte intera. Il risultato sarà più che sorprendete. In questa maniera, salverete l’ambiente, la vostra salute e anche il vostro portafoglio.