Potenza, tragica carambola tra auto e bus: una vittima

Tragico scontro frontale nella tarda mattinata di ieri presso alle porte di Potenza. A schiantarsi un autobus di linea e un veicolo guidato da un 35 enne. Quest’ultimo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

L’incidente stradale è avvenuto nelle vicinanze dell’uscita per contrada Botte alle porte di Potenza. La tragica carambola ha visto il coinvolgimento di un autobus di linea e un’automobile. La collisione ha registrato un ferito e un morto.

Scontro frontale alle porte di Potenza

Un inizio settimana iniziato non proprio nel migliore dei modi nei pressi di Potenza, capoluogo della Basilicata. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, è avvenuto uno scontro frontale vicino lo svincolo per contrada Botte.

Coinvolti un bus extraurbano con lavoratori e studenti pendolari e un’automobile guidata da un uomo di 35 anni. Secondo i primi rilievi quest’ultimo ha avuto la peggio. Nonostante sia stato tempestivamente estrapolato dalle lamiere e soccorso dagli operatori sanitari, è morto appena essere arrivato in pronto soccorso.

Tra i passeggeri del bus, invece, solamente una persona è rimasta ferita in maniera lieve, non destando particolari preoccupazioni. Illeso il conducente e le altre persone a bordo. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro sulle quali indaga la polizia presente sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco e agli operatori di Basilicata soccorso.

La dinamica dell’incidente

Non si conoscono ancora bene le dinamiche dell’incidente che nella tarda mattinata di ieri ha fatto registrare una tragica carambola tra un bus extraurbano e un’autovettura. Lo scontro frontale è avvenuto poco dopo le 14, lungo la SS 93 in contrada Botte. Sul posto gli uomini della polizia stradale per gli accertamenti del caso e per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio il conducente della Ford CMax, deceduto dopo essere trasportato di urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Carlo”. Si tratterebbe di un ragazzo di 35 anni originario di Pietragalla, un piccolo comune in provincia di Potenza. Da una prima ricostruzione l’impatto frontale è avvenuto mentre l’autobus era in direzione Oppido Lucano; l’automobile, invece, dopo lo scontro si è andata a schiantare verso il guardrail.

I vigili del fuoco sono subito arrivati nel luogo del tragico incidente: prontamente hanno estratto dalle lamiere del veicolo il 35 enne grazie all’aiuto di cesoie e divaricatori. Trasportato in codice rosso dagli operatori di Basilicata soccorso, l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

La strada statale è stata chiusa al traffico per un paio di ore per mettere in sicurezza sia l’autobus che l’automobile onde evitare incendi. Gli uomini della polizia stradale indagano per fare chiarezza su quanto sia accaduto ieri poco dopo pranzo.