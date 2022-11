Ha sconvolto la comunità di Bellante la morte di Dennis D’Antonio, causata da un incidente a soli 19 anni. Le strazianti parole della madre della fidanzata.

Si sono tenuti nel pomeriggio di ieri i funerali di Dennis D’Antonio, il giovane 19enne morto in provincia di Teramo. Il racconto della mamma di Sara, la fidanzata della giovane vittima, che aveva sognato il ragazzo la notte del suo incidente.

Tragedia a Bellante, morto 19enne in incidente stradale: comunità sotto choc

Tantissimi ragazzi presenti a Bellante, nel pomeriggio di ieri, a porre l’ultimo saluto a Dennis D’Antonio. La bara bianca del 19enne piena di fiori è stata accompagnata dal silenzio dopo l’uscita dalla chiesa durante i funerali, svoltisi alle 14:30.

L’incidente che ha causato la morte del giovane è avvenuto all’alba di domenica 13 novembre. Insieme al fratello, alla guida della loro vettura, i due sarebbero usciti di strada andando a sbattere. Il 18enne fratello delle vittima rimasto illeso, dopo lo schianto era riuscito a chiamare i soccorsi, ma sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che costatare la morte di Dennis.

L’intera comunità di Bellante (provincia di Teramo) è sconvolta per la perdita del giovane molto conosciuto in zona, mentre amici e parenti lo ricordano con un gran lavoratore e un “ragazzo speciale”.

Nella pagina Facebook della città di Bellante è comparso da parte dell’Amministrazione comunale un post in saluto del ragazzo, parlando del suo incidente come una tragedia e di un giorno molto triste per tutti i cittadini: “Ci ha lasciati senza parole, i suoi amici che piangono, nel tentativo impossibile di trovare una ragione”. In queste ore è intervenuta pubblicamente la madre di Sara, la fidanzata di Dennis.

Morte Dennis D’Antonio: il sogno della fidanzata

La madre della fidanzata di Dennis D’Antonio è recentemente intervenuta in un’intervista, raccontando il dolore di tutti gli amici, della famiglia della vittima, e della figlia alla quale ha dovuto dare personalmente la tragica notizia.

Un giovane speciale, commenta la signora Marilena Straccia, che descrive Dennis come il ragazzo dagli “occhi sorridenti” che aveva conosciuto per la prima volta agli esami di Stato della figlia. “Un ragazzo timido, sempre educato e rispettoso” continua Marilena, che poi racconta anche di un sogno della figlia Sara – che quella notte non era uscita con Dennis.

La donna ha raccontato del sogno della figlia, che pare abbia sognato il ragazzo proprio sabato notte: “C’era Dennis con i capelli sporchi, ma quando dicevo di andarseli a lavare lui rispondeva che doveva andare via“.