WhatsApp lancia la funzione per verificare la password di backup

Nello specifico, l’app di messaggistica istantanea ha implementato una nuova funzionalità su iOS e Android che permette agli utenti di controllare se la password scelta per i backup crittografati end-to-end è corretta o no.

Tale opzione consente di sostituire la password errata con una nuova password, aumentando così la sicurezza dei dati degli utenti.

Circa due anni fa, WhatsApp ha introdotto i backup crittografati end-to-end, al fine di permetter agli utenti di scegliere una password o una chiave di crittografia a 64 cifre per proteggere i propri dati efficacemente.

I backup crittografati end-to-end di WhatsApp possono essere letti solo dall’utente stesso, in quanto nessuno, nemmeno WhatsApp, Apple o Google, sono in grado di accedere ai dati senza la chiave di accesso. È importante sottolineare che i backup erano già criptati in precedenza, ma non end-to-end come avviene ora.