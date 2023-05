Test visivo, risolvi questo rompicapo in 5 secondi: riesci a dirmi dov’è l’uccello?

È un test visivo molto intelligente e in soli 5 secondi bisogna trovare l’uccello nascosto: con il giusto impegno è facilissimo.

Il test visivo mette davanti gli utenti ad un gioco molto intelligente, invitando gli utenti a trovare qualcosa che è nascosto molto bene. In questo caso particolare, si chiede di trovare l’uccello. La risposta potrebbe essere scontata guardando la foto, eppure non è così. Quando viene proposto un test di questo tipo, la mente allenata ci mette pochissimi secondi per arrivare al risultato finale. Al contrario, tutti gli altri cercheranno un dettaglio senza trovarlo: il gioco è di trovare l’uccello in soli cinque secondi.

A cosa servono i test visivi?

I test visivi nascono per mettere le persone nella condizione di trovare qualcosa che sembra non esistere. In realtà, gli specialisti del settore hanno inventato questi test al fine di poter studiare la mente umana. Ogni soggetto risponde in maniera completamente differente ad ogni sollecitazione e richiesta.

Dal momento in cui il web ha preso parte della vita di tutti, i test di questo tipo sono stati messi a disposizione al fine di poter giocare con la mente e sfidare le altre persone. Si è compreso di come una mente allenata potesse arrivare a dare risultati straordinari in pochi secondi.

Al contrario, le menti non abituate osservano la figura per minuti interi senza arrivare al risultato. Per questo motivo è necessario spingere e allenare la mente, nel trovare qualcosa che sembra essere nascosto o inesistente ma davanti agli occhi di tutti.

Test visivo, dove è nascosto l’uccello?

Dove è nascosto l’uccello? Se si osserva bene la foto, la prima risposta indica i tre uccelli sul ramo dell’albero. Non si tratta di trovare quei simpatici animali, sarebbe troppo facile. Il test visivo dell’uccello chiede di trovarne un altro nascosto.

In realtà è facilissimo, perché resta proprio davanti agli occhi di tutti in bella vista. Eppure, nella raffigurazione è talmente nascosto che non tutti riescono a trovarlo. Osservando bene, si nota un lupo curioso che cerca di arrampicarsi su un albero mentre i tre uccelli lo guardano. Non c’è un quarto animale alato gigante?

Chi ha una mente allenata e sviluppata, ci mette 5 secondi per trovarlo. Tutti gli altri si concentrano su elementi che non portano alla risoluzione. Altri utenti hanno trovato il protagonista dell’immagine dopo 60 secondi.

Poi ci sono coloro che si sono arresi: dopo cinque minuti di osservazione non hanno compreso dove si trovasse l’oggetto del test di illusione ottica. La soluzione è questa:

Da una parte ci sono gli uccelli, dall’altra il lupo che osserva loro curioso. Poi ci sono altri elementi come gli alberi e la foresta. Molti utenti sono rimasti distratti dal colore marrone protagonista di tutta l’immagine. L’uccello protagonista è in legno e spunta direttamente dall’albero. Non era di certo facile, ma con un minimo di allenamento sarebbe stato scovato in cinque secondi.