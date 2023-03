WhatsApp, come eliminare il messaggio “sta scrivendo” quando si chatta

WhatsApp: esiste un piccolo escamotage per non far visualizzare ai nostri contatti la dicitura “sta scrivendo”, quando rispondiamo in chat.

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo per scambiarsi testo, foto, video e altri contenuti multimediali. C’è, però, una fetta di utenza che punta a un livello di privacy sempre più alto. E, in merito a questa particolare richiesta, in molti chiedono di far sparire la scritta “sta scrivendo” quando si digita un messaggio in chat. Si può fare, d’altronde. Ecco come procedere.

WhatsApp, gli utenti richiedono maggiore privacy

Ci sono molti utenti WhatsApp che ambiscono ad alti livelli di privacy. L’applicazione ha permesso agli utenti di non conoscere l’ora dell’ultima connessione e se si è online, mediante il settaggio di una serie di impostazioni.

Gli utenti possono anche scegliere a chi mostrare la foto, lo stato e le informazioni del profilo. Non c’è, però, alcuna opzione per disabilitare il messaggio “sta scrivendo…” che appare quando si risponde a qualcuno in chat.

Noi non vediamo tale dicitura, ma la persona con la quale chattiamo sì e ciò può inficiare sul piano della privacy personale.

Tale aspetto, infatti, può arrivare a condizionare la nostra riservatezza: altri utenti possono controllare se siamo connessi o meno. Per evitarlo, c’è questo pratico trucco che possiamo mettere in atto e che vi spieghiamo nelle prossime righe.

Come eliminare il messaggio “sta scrivendo…” dalla chat di WhatsApp

La prima opzione da considerare è impostare la Modalità aereo sul nostro smartphone. In questo modo, quando digiteremo un messaggio in chat, per rispondere al nostro interlocutore, non comparirà la frase “sta scrivendo“, in quanto saranno disattivati sia i dati mobili che il Wi-Fi. Quindi, scriveremo la risposta in Modalità aereo.

Quando siamo pronti ad inviare il messaggio, dovremo solo riattivare la connessione e il testo sarà consegnato immediatamente.

Questo trucco funziona anche se vogliamo ascoltare un audio al fine di non mostrare al mittente che l’abbiamo sentito. Bisogna, in questo caso, solo accedere all’app, avendo precedentemente attivato la ‘modalità aereo’, per poi ascoltare il messaggio vocale in tutta riservatezza.

Un’altra alternativa

Un’altra opzione è scrivere la risposta in qualsiasi app per le note, presenti su iOS o Android o, in alternativa, nel corpo vuoto di una e-mail.

In questo modo, mentre si scrive il messaggio, l’indicatore ‘sta scrivendo‘ non apparirà perché semplicemente non digiteremo all’interno dell’applicazione di WhatsApp, nella quale, in un secondo momento, incolleremo semplicemente il testo scritto altrove.