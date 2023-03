Meteo, arriva l’intensa perturbazione atlantica: dove tornano piogge e temporali

By

Meteo Italia, cambia lo scenario climatico: una nuova perturbazione atlantica arriva in queste zone. Ecco dove tornano freddo e piogge.

La primavera in anticipo non vale per tutti: tornano piogge, freddo e temporali. Il meteo cambia improvvisamente. Una nuova perturbazione raggiungerà queste zone dello stivale. Attenzione.

Primavera in anticipo? Occhio, salta tutto in queste regioni

Per giorni i meteorologi hanno parlato di una primavera in anticipo che avrebbe lasciato finalmente spazio a luce, cielo limpido e temperature miti. Le piogge e il freddo, però, sono ancora dietro l’angolo.

In realtà, queste previsioni si sono verificate su buona parte dello Stivale, in particolare le regioni del Sud, del Centro Sud e delle Isole, nel weekend appena trascorso hanno assaggiato finalmente un po’ di primavera anticipata.

Pensate che in Campania, la regione più fortunata dello stivale, sabato e domenica si sono sfiorati i venti gradi, una situazione anomala per un mese pazzerello come quello di marzo. Anche al Nord, con grande sorpresa di tutti, nubi e piogge hanno fatto spazio a sole e cielo limpido.

Tutto però sta per cambiare ancora una volta. Mentre alcune regioni dello stivale si ritroveranno ancora a godere di temperature piacevoli e giornate soleggiate, per altre ritorna l’incubo dell’inverno. Proprio loro dovranno prepararsi ad affrontare nuovamente pioggia e freddo. Il meteo torna a fare i capricci: arriva una nuova perturbazione atlantica.

Meteo Italia, ritornano freddo e piogge in queste zone dello stivale

Se uno sprazzo di primavera ha rallegrato i cuori degli italiani per ben due giorni, ora la situazione climatica si prepara nuovamente a cambiare. I meteorologi parlano di una primavera in arrivo per alcune regioni dello stivale ma del ritorno dell’inverno per altre.

Chi sono gli sfortunati che tra qualche ora dovranno tirare nuovamente fuori cappotti e ombrelli? Una nuova perturbazione atlantica sta per arrivare e non ha intenzione di portare via il gelo e le basse temperature.

Un imprevisto climatico genererà una corrente di aria umida che porterà purtroppo pioggia e nubi sia al Nord che al Centro. L’alta pressione africana ha consentito di vivere a buona parte dell’Italia un weekend con temperature piacevoli e cieli sereni.

Addirittura in Val Padana e sulle Isole maggiori, sabato e domenica si è arrivati a toccare i venti gradi. Da qualche ora però, la situazione è iniziata a cambiare. Mentre le regioni del Sud si sono svegliate ancora con il sole, diverso è lo scenario al Nord.

Brutto tempo nelle regioni localizzate a Nord Ovest dell’Italia, ma non solo. Saranno interessate da nubi e temporali anche la regione dell’Emilia Romagna e quelle tirreniche. Si attende pioggia per 48-72 ore di seguito, soprattutto al Nord.

Si parla di una “dinamicità atmosferica” che farà impazzire gli italiani ancora per un po’ di giorni. Il bel tempo si manterrà invece tale sul resto delle regioni della nostra penisola. Una svolta decisiva potrebbe verificarsi a partire da questo fine settimana.

Tra il 25 e il 26 marzo, lo scenario si modifica ulteriormente. Una perturbazione atlantica che attraverserà la Spagna e la Francia, arriverà anche sul Mediterraneo provocando copiosi temporali su buona parte dell’Italia.

Si risolverebbe così l’incubo siccità che nelle regioni settentrionali preoccupa i meteorologi. Ma non soltanto la pioggia, pure le temperature faranno i capricci. Tornerà nuovamente il freddo che farà battere i denti almeno fino alla prima settimana di aprile.

Si tratta ovviamente di previsioni che possono mutare da un momento all’altro. Il clima, lo sappiamo, è imprevedibile. Per il momento, i fortunati, soprattutto coloro che vivono al Sud, possono continuare a godere del bel tempo, poi anche per loro torneranno pioggia e freddo.

Questo clima altalenante rimarrà tale fino ad aprile. A partire dalla seconda settimana del prossimo mese, le temperature dovrebbero iniziare a stabilizzarsi così come la pioggia a salutare per un po’ il nostro stivale. Solo allora potremmo parlare finalmente di primavera.