WhatsApp annuncia il collegamento dell’account a iPad

La versione beta di WhatsApp numero 2.23.12.12 è disponibile per tutti i dispositivi Android e contiene alcune grandi novità, tra cui la compatibilità con iPad.

Questa funzionalità è stata sviluppata dagli ingegneri di WhatsApp e, allo stato attuale, gli utenti Android – che utilizzano la versione beta – possono accedere a questa nuova opzione.

Le principali indiscrezioni legate a questi cambiamenti sembrano confermare questa notizia che gli utenti della popolare app di messaggistica istantanea attendo da tempo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.12.12: what's new?

WhatsApp is working on adding compatibility with iPad as a companion device, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/QOW4rGWhzF pic.twitter.com/sZ5WD3usZF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2023