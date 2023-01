By

iPad Pro 2024: il tablet Apple avrà un nuovo design e in dotazione un display OLED. Tutte le novità in arrivo per il meladevice.

iPad Pro 2024: Apple dovrebbe lanciare alcuni nuovi iPad quest’anno, anche se sembra che dovremo aspettare fino al prossimo anno per vedere un nuovo iPad Pro OLED. Secondo un recente rapporto di ET News dalla Corea, Apple ha in programma di lanciare versioni OLED del proprio iPad Pro nel 2024.

iPad Pro 2024: nuovo design e schermo OLED

iPad Pro 2024: il modello che arriverà l’anno prossimo e che porta con sé un carico di novità importanti per gli amanti del tablet Apple. Già a partire dal mese di dicembre ne abbiamo sentito parlare, visto che sono iniziate a circolare voci che il gigante di Cupertino presenterà il prossimo anno delle versioni OLED dei suoi MacBook.

Sono da 10,86 pollici e 12,9 pollici le tipologie di display per l’iPad e da 14 pollici e 16 pollici per il MacBook. Lo sviluppo di tali elementi è già iniziata da parte delle società incaricate alla produzione.

Una fonte interna, che ha familiarità con l’argomento, ha dichiarato: “È in corso lo sviluppo del display da 10 a 16 pollici“.

I display attualmente in uso da Apple

Nel modello da 12,9 pollici dell’iPad Pro, Apple utilizza – al momento – un display mini-LED, mentre i modelli da 11 pollici dispongono di un display LCD. Apparentemente, tutto ciò cambierà il prossimo anno ed entrambi i modelli di iPad Pro avranno questi nuovi display.

Dopo il passaggio dell’iPad a OLED, sembra che, nel 2024, potrebbe essere immesso sul mercato un MacBook Air da 13 pollici nel 2024, fornito di schermo OLED.

I display OLED – a differenza di quelli tradizionali – consumano una quantità di energia inferiore, grazie ai loro pixel autoemittenti, che non necessitano di retroilluminazione, prolungando – in sostanza – la durata della batteria, migliorando il contrasto e i neri che appaiono più intensi e scuri.

Apple attualmente si affida a Samsung e LG per i display che utilizza sui propri dispositivi, ma secondo quanto è emerso di recente, pare che stia facendo di tutto pur di elevare la propria indipendenza per quel che concerne tali forniture.

Le voci sui prossimi dispositivi iPad Pro con display OLED circolano da un po’ e un recente rapporto di DigiTimes afferma che i produttori di display mini-LED si stanno già concentrando sulle applicazioni automotive, dato che Apple ha probabilmente intenzione di passare definiivamente alla tecnologia OLED per i display dei propri dispositivi.