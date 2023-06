Qualcosa di pericoloso stava per succedere a Vercelli, all’interno di una chiesa e, se non fosse stato per il pronto intervento della Polizia, il pericolo sarebbe stato maggiore. Protagonista di questa triste vicenda è stata una neonata.

La piccola stava per esser portata via da una giovane che ha tentato di sottrarla alla legittima madre. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Vercelli, sventato sequestro di una bambina

Un vero e proprio sequestro di persona che è stato sventato dalle Forze dell’ordine all’interno di una chiesa di Vercelli. Ad essere arrestata è stata una giovane donna che ha tentato di rapire e di sottrarre, alla legittima madre, una neonata di soli 5 mesi. Come dicevamo, l’episodio è avvenuto all’interno di una chiesa della città.

La madre della piccola era seduta fra i banchi quando la giovane si è avvicinata a lei ed ha tentato, più volte, di sottrarle il passeggino con la piccola. La madre, impaurita e cista anche l’insistenza della giovane, è uscita dalla chiesa ed ha chiesto aiuto ai passanti. Da lì, anche la richiesta di intervento della Polizia che, una volta giunta sul posto, ha iniziato a cercare la giovane.

Quest’ultima, infatti, nel frattempo si era allontanata. È stato possibile rintracciarla, poco più in là dalla chiesa, grazie anche all’identikit e ad alcune particolarità che la madre della piccola aveva fornito. La giovane è stata fermata e denunciata con l’accusa di tentata sottrazione di persone incapaci.

