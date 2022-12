Whatsapp, addio allo stato online: come toglierlo definitivamente

Ecco che oggi vi sveliamo come rimuovere lo stato online da Whatsapp. Si tratta di un modo per garantire la vostra privacy.

Arriva un’opzione che permette a molti utenti dell’app usatissima per comunicare di mantenere intatta la propria privacy. Se siete curiosi di scoprire di quale si tratta, non vi resta che continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulla privacy di Whatsapp e soprattutto come rimuovere lo stato online che è molto fastidioso per alcuni.

Whatsapp e la privacy

Negli ultimi tempi, Whatsapp è finita al centro dell’attenzione dei media perché non garantirebbe la privacy dei propri utenti. Sono in tantissimi coloro che hanno scelto definitivamente di passare ad altre applicazioni di messaggistica istantanea come ad esempio Telegram.

Anche i vari down dell’app hanno indotto l’utenza a cambiare app per comunicare con la propria famiglia, con gli amici e spesso anche con i colleghi di lavoro. Il motivo principale del cambio, però, rimane sempre la privacy.

Per fortuna, però, l’app di Mark Zuckerberg non sta facendo altro che aggiungere delle funzioni sempre nuove che possano aiutare gli utenti a mantenere intatta la propria privacy. Una di queste opzioni è sicuramente la possibilità di eliminare la visibilità del proprio stato online o comunque di decidere quali sono le categorie di consumatori che potranno vederlo.

Se siete curiosi di scoprire come fare a usufruire di quest’opzione, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo. Siamo sicuri che vi stupirà davvero quanto sia facile cautelare la propria privacy con pochi e semplici gesti.

Ecco come togliere lo stato online

Non tutti gli utenti dell’app di messaggistica istantanea lo sanno, ma esiste un modo davvero semplice ed efficace per rimuovere la presenza dello stato “online”.

Ma perché dovremmo volerlo togliere? Beh perché questo stato segnala a chiunque apra la nostra chat sull’app che stiamo attualmente utilizzando Whatsapp.

In questo modo, non avremmo più una scusa per non rispondere ai messaggi di chi ci scrive o con chi sostiene che stessimo utilizzando l’app in un preciso momento, perché ne ha la certezza.

Rimuovendo il nostro stato online permetteremo alla nostra privacy di rimanere intatta e di far sapere se siamo connessi su Whatsapp soltanto alle persone che desideriamo.

Per rimuovere lo stato online, non dobbiamo fare altro che accedere alle Impostazioni di WhatsApp, e successivamente selezionare la voce Privacy. Così dovremmo cliccare su Ultimo accesso e quindi scegliere se mostrare lo stato online a tutti, soltanto i contatti o a nessuno.

Quest’impostazione vale sia per gli utenti che utilizzano Android che per quelli che possiedono iOS. Non tutti lo sanno, ma l’opzione in questione è perfetta anche per coloro che sono soliti utilizzare la versione Web di Whatsapp.

Infatti, la possibilità di togliere lo stato online viene data anche a questa particolare fetta di utenti, che si sta davvero moltiplicando negli ultimi anni. E voi conoscevate questa possibilità? Fateci sapere se la sfrutterete.