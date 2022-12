Caso Juve, il messaggio Twitter di Del Piero: “Momento delicato”

Sul “momento delicato” in casa Juve è intervenuto pochi minuti fa anche Alex Del Piero. Il messaggio della leggenda bianconera: “Parte della mia vita”.

Nel primo pomeriggio di oggi, 1 dicembre, Alessandro Del Piero è intervenuto tramite i suoi canali social ufficiali con un lungo messaggio sulla questione Juve. L’ex capitano si rivolge al mondo bianconero, affermando di stare attento alla questione e all’inchiesta che ha travolto il Cda juventino con trasporto, e augurando buon lavoro a chi si occuperà della società in futuro.

Inchiesta Juve, il messaggio di Alex Del Piero: “Seguo la vicenda con trasporto”

Una sorta di lettera d’amore, almeno per quanto riguarda le prime righe, quella di Alessandro Del Piero. Lo storico numero 10 è infatti intervenuto su Twitter con un lungo messaggio rivolto ai tifosi e a tutto il mondo Juve, condiviso insieme a una foto risalente alla sua ultima stagione in maglia bianconera (2011-12).

Una dichiarazione quasi doverosa, come si percepisce dalle prime parole del messaggio, vista la storia dell’ex capitano che si dice vicino a tutti coloro sono innamorati di “quella maglia”. Momento delicato, si legge nel post, durante il quale non bisogna cadere nella tentazione di commentare notizie e indiscrezioni “che si possono tramutare in speculazioni”.

Un messaggio arrivato anche visto il ruolo pubblico, e il lavoro di Del Piero, spiega Alex nelle prime righe: “Mi vengono chiesti commenti, e in questo momento si dice e si scrive tanto”.

Del Piero: “Buon lavoro a chi si sta occupando della Juventus”

Il momento è delicato, certo, e una dichiarazione da parte di Del Piero in quanto personaggio pubblico e visto il suo status era dovuta. Ma quell’augurio di buon lavoro sembra quasi un declinare un possibile invito. Si, perché nelle ultime ore diverse indiscrezioni avevano dato – alcune già per certo – l’arrivo in società di Del Piero, ciliegina sulla torta di una romantica ricostruzione. “Ci tengo soltanto ad augurare un buon lavoro a tutti quelli che si stanno occupando della Juventus, che lo faranno con professionalità e dedizione“.

Un post che potrebbe avere magari oltre al saluto ai tifosi, alla vicinanza al mondo Juve, anche l’obiettivo di un chiarimento. La società torinese – che proprio dopo il suo momento più difficile post calciopoli era ritornata a dominare in Italia e a competere in Europa – non sta certo attraversando un normale cambio di guida o rifondazione, ma piuttosto una “rivoluzione” forzata.

La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste pic.twitter.com/Xw6TPuSRz5 — Alessandro Del Piero (@delpieroale) December 1, 2022

Un contesto che Del Piero al momento si limita ad osservare dall’esterno, a non commentare: “Seguo questa vicenda con attenzione e trasporto“.

Il ritorno di Del Piero alla Juventus in società non è cosa certo improbabile in futuro, ma quell’ultimo “buon lavoro” da parte di Alex nel suo messaggio Twitter sa tanto di “no grazie”.