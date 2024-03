Whatsapp, accadrà il 6 Marzo ai nostri telefoni: prepariamoci alla rivoluzione

Sono in arrivo importantissime novità in casa Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti.

Scopriamo di cosa si tratta. La rivoluzione è immediata, mancano pochi giorni perché si attivino questi importanti cambiamenti sull’applicazione.

Rivoluzione in arrivo su Whatsapp

Il Digital Markets Act sta per introdurre importanti novità non solo in casa iOS, con l’arrivo del nuovo iOS 17.4, che darà il via al sideloading, ma anche in casa Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea più amata e utilizzata dagli utenti. Si parla di una vera e propria rivoluzione visto che Whatsapp dovrà adeguarsi alla nuova normativa europea in fatto di interoperabilità, quindi interazione nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Come si legge sul sito WABetaInfo, il programma di testing dell’applicazione di messaggistica per Android 2.23.198 supporta le chat con le terze parti. È possibile infatti visualizzare il pannello che spiega come funzionerà il supporto alle conversazioni delle altre applicazioni all’interno di Whatsapp, con cui ci si potrà interfacciare con i clienti di altre piattaforme di messaggistica.

La novità di cui vi abbiamo appena detto è prevista dalla legge europea, che ha inserito l’applicazione di Whatsapp nel gatekeeper, quindi tra gli esperti del settore, che perciò deve poter consentire ai fruitori di ricevere all’interno della stessa anche le chat di altre applicazioni di messaggistica istantanea. In questo modo quindi gli utenti potranno inviare messaggi ad altri contatti al di fuori di Whatsapp, mantenendo sempre la crittografia end-to-end.

Il Digital Markets Act entrerà in vigore il prossimo 6 Marzo, per questo è plausibile che l’aggiornamento venga lanciato a breve, anche su iOS.

Gli elenchi puntati e numerati su Whatsapp: le ultime novità in arrivo

La piattaforma di messaggistica istantanea sta per accogliere ulteriori novità per quanto riguarda la formattazione dei messaggi condivisi sull’applicazione. Sono infatti in arrivo, oltre a grassetto e corsivo, già presenti da anni, altre 4 importanti novità. Si tratta della linea di codice, della citazione, dell’elenco numerato e dell’elenco puntato.

Utilizzare le quattro nuove funzioni sarà molto semplice. Per attivare l’elenco puntato su Whatsapp basterà semplicemente inserire un trattino prima di ogni messaggio o prima di ogni riga di testo. Stessa modalità da seguire per l’elenco numerato, che si potrà utilizzare in automatico inserendo il numero 1 e un punto, quindi 1. Per quanto riguarda le altre due novità, per la citazione basterà inserire il simbolo di maggiore > con uno spazio, prima di scrivere il testo del messaggio. Per la linea di codice, il procedimento da seguire è questo: scrivere il simbolo “`”. Quest’ultima funzione servirà più agli sviluppatori, che ai fruitori della piattaforma.