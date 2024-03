C’è un nuovo bonus di 4.645 euro da richiedere: possono riceverlo questi lavoratori

Il bonus di cui stiamo per parlarvi riguarda i lavoratori dipendenti, che possono contare su diverse detrazioni fiscali.

Vediamo chi può farne richiesta e come ottenere il beneficio economico.

Maxi bonus per i lavoratori dipendenti

C’è un bonus da 4.645 euro per i lavoratori dipendenti. Non tutti sono a conoscenza di questo beneficio economico né sanno come farne richiesta. Innanzitutto è bene ricordare che i lavoratori dipendenti versano l’Irpef, che è una tassa sul reddito, che viene detratta in busta paga mensilmente. La stessa categoria di lavoratori ha però diritto anche a una serie di detrazioni che non sono legate alle spese sostenute.

Parliamo, nello specifico, di un bonus che spetta soltanto in presenza di determinate condizioni e che quindi dipende in toto dalle detrazioni che spettano al lavoratore dipendente, per coniuge e figli a carico. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come richiedere il bonus. Bonus da oltre 4mila euro: come richiederlo Come già anticipato, il lavoratore dipendente ha diritto ad alcune detrazioni sul reddito percepito, che variano in base alla somma spettante. Per calcolare il totale di queste detrazione, ovviamente tutto dipende dalla fascia di reddito da lavoro che viene erogato. Ecco come calcolare le detrazioni: per i redditi fino a 15.000 euro, è possibile detrarre al massimo 1.955 euro;

per redditi da 15.000 a 28.000 euro, è possibile detrarre al massimo una somma che viene ottenuta con questa formula: 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) : 13.000];

per redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, si può calcolare la detrazione che spetta al lavoratore con un’altra formula: 1.910 x (50.000 – reddito complessivo) : 22.000. Il bonus più alto spetta per i redditi fino a 15mila euro perché la detrazione che spetta in questo caso è di 1.955 euro a cui vanno poi sommati i 1.200 di trattamento integrativo. Se il lavoratore dipendente ha figli a carico, gli spetta anche un’altra detrazione, soltanto a una condizione, cioè che i figli abbiano compiuto 21 anni. Prima di questa età, infatti, il lavoratore ha diritto all’assegno unico. La detrazione spetta quindi se – superati i 21 anni – il figlio sia a carico del genitore:

entro 2840,51 euro per i figli dai 24 anni

entro 4mila euro per i figli minori di 24 anni.

Per calcolare la detrazione riguardante i figli a carico, la formula è questa: 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.