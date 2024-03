Guadagna €1.000 al mese con un distributore automatico senza fare niente: come ci riesce

Un ingegnoso piano quello di Donald, che grazie a un distributore automatico è riuscito ad assicurarsi un guadagno extra.

Ma come riesce ad accaparrarsi questa cospicua somma di denaro senza fare praticamente nulla? Ora vi sveliamo qual è il suo segreto.

Guadagnare 1.000 euro in più al mese

Lavorare, spesso, nella vita non basta per assicurarsi un’entrata economica che soddisfi appieno le nostre esigenze. Un guadagno extra, senza particolari sforzi, è praticamente il sogno di tutti ed è quello che è riuscito ad assicurarsi il protagonista della nostra storia, che è riuscito ad accaparrarsi un guadagno di circa 1.000 euro al mese senza fare praticamente nulla.

Ma come è possibile tutto ciò? Scopriamolo insieme. Intanto parliamo di un giovane che si chiama Donald, che con il semplice acquisto di un distributore automatico è riuscito a dare una svolta in positivo alla sua vita.

Un giorno Donald ha acquistato un distributore automatico pagandolo appena 500 euro e ora riesce a portare a casa il doppio della cifra spesa, occupandosi saltuariamente del nuovo acquisto. A dimostrazione di ciò ha pubblicato un video su TikTok, non l’unico a dirla tutta, con cui ha condiviso il suo segreto e ha raccontato la sua esperienza.

Il segreto di Donald

Donald Luxama, questo il nome del protagonista della nostra storia, ha deciso di raccontare lo stratagemma utilizzato per assicurarsi un guadagno extra. Una dimostrazione che gli ha già fatto guadagnare fama e follower, curiosi di conoscere il suo segreto. Non c’è molto da spiegare, in effetti. Donald acquista delle merendine da inserire nel distributore automatico, che rivende a più del doppio del loro prezzo iniziale. Il segreto è quello di maggiorare il prezzo, rispetto a quello di acquisto, in modo da ottenere un guadagno su ogni vendita.

Tanti sono stati i commenti e le richieste delle persone che hanno visto il video e hanno chiesto ulteriori informazioni a Donald, per capire come replicare il suo stratagemma e assicurarsi un guadagno extra anche per le loro tasche. Molti sono stati anche quelli che hanno chiesto dove posizionare il distributore, i posti più strategici per assicurarsi una maggiore richiesta.

In un secondo video, pubblicato sempre sui social, Donald ha consigliato di tenere in conto l’opinione di familiari e amici. Per quanto riguarda l’acquisto del distributore, le piattaforme più consigliate per tale genere di oggetti sono Marketplace di facebook ed Ebay.