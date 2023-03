WC pulito e senza batteri, come farlo tornare nuovo senza l’uso della candeggina

By

Come avere un WC pulito e senza batteri? Con questa tecnica ritornerà come nuovo in cinque minuti. Ecco con che cosa potrai finalmente sostituire l’uso della candeggina. Tutti stanno provando questo rimedio.

Se anche tu sei alla ricerca di una soluzione per avere un WC pulito e senza batteri, senza l’utilizzo della candeggina, qui troverai la soluzione: solo così torna nuovo in un battibaleno.

Pulizia dei sanitari: perché evitare la candeggina

Avere i sanitari puliti e splendenti, è talvolta un’impresa ardua soprattutto quando ci ritroviamo a combattere contro incrostazioni e cattivi odori. Come fare per ovviare a questi inconvenienti?

La maggior parte delle persone utilizza la candeggina. Questo prodotto forte e dall’odore pungente è in grado di restituire brillantezza e candore al WC ma ricordiamoci che è sempre un prodotto chimico che dovremmo evitare.

Anche se ha buone proprietà disinfettanti ed è capace di uccidere i batteri, resta ugualmente un prodotto tossico. Esso può causare problemi respiratori se viene inalato, irritare gli occhi o procurare delle lesioni cutanee.

Se non facciamo poi attenzione a miscelarlo in maniera corretta con altri prodotti – per esempio con gli agenti disincrostanti – la candeggina rilascia nell’aria alcuni gas che possono provocare nausea e mal di testa.

Se anche tu vuoi avere un WC pulito e senza batteri evitando di ricorrere alla candeggina, in questo articolo troverai una soluzione ai tuoi problemi. Ecco la tecnica che stanno provando in tanti. Solo così i tuoi sanitari torneranno ad essere splendenti e disinfettati in un battibaleno.

La tecnica per un WC pulito e senza batteri

La stanza da bagno è tra quelle che più di ogni altra deve necessariamente essere splendente, pulita e disinfettata. Proprio da essa possono fuoriuscire germi e batteri pericolosi per la nostra salute.

Anche se tantissimi sono i prodotti venduti nei supermercati e non solo per la detersione e la sanificazione dei WC, il più delle volte ci ritroviamo a dover utilizzare prodotti tossici come la candeggina.

Quest’ultima è sicuramente efficace per combattere contro incrostazioni e per eliminare i batteri ma il suo odore pungente non è sicuramente una passeggiata di salute, soprattutto se i gas che produce a contatto con altri prodotti forti e che rilascia nell’aria, vengono inalati.

Ci sono però dei rimedi totalmente Green che ti consentiranno di avere un WC pulito e senza batteri evitando di ricorrere all’utilizzo della candeggina. Pronto a scoprire come dare una svolta alla tua routine di pulizie?

Ecco la tecnica che stanno adottando in tanti: preparati a dire addio ai prodotti tossici. Per disincrostare i sanitari e disinfettarli in maniera impeccabile, ti serviranno due ingredienti: il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco.

Come devi procedere te lo diciamo immediatamente. Devi versare una tazza di aceto bianco direttamente all’interno del tuo sanitario e lasciare che agisca per almeno 30 minuti. Dopodiché, procurati una tazza di bicarbonato di sodio e uniscilo a mezza tazza di aceto bianco.

Lascia che i due prodotti siano in contatto tra di loro per almeno un’ora. Poi, immergi lo scopino in questa soluzione e inizia a pulire il tuo water. Infine tira lo sciacquone. Ti garantiamo che con questa tecnica i tuoi sanitari non saranno soltanto bianchi e immacolati ma così facendo ti sarai sbarazzato anche di tutti i germi e di tutti i batteri.

Ecco anche altri sistemi totalmente Green per pulire i tuoi sanitari. Procurati 500 ml di aceto bianco, 500 ml di acqua e un po’ di olio essenziale della profumazione che preferisci. Mescola insieme tutti questi ingredienti e versa il contenuto in una bottiglietta spray.

Spruzza poi il composto all’interno del WC e lascia che agisca per 10 minuti e poi strofina il sanitario con lo scopino. Se invece ti ritrovi con il problema del copriwater che ha perso lucentezza e sembra quasi ingiallito, puoi donare nuovamente il candore sempre con il composto di bicarbonato di sodio e di aceto bianco.

In questo caso dovrai procedere invece così: mescola una tazza di acqua con mezza tazza di aceto bianco e versa il composto in un nebulizzatore. Poi spruzza la miscela sul copriwater e lascia che il prodotto agisca per 30 minuti. Infine pulisci il tutto con l’utilizzo di una spugna in microfibra.

L’aceto bianco uccide i germi e i batteri presenti mentre il bicarbonato donerà colore e lucentezza al sedile del water. Grazie ai suoi cristalli, il bicarbonato ha un’azione abrasiva ma delicata per cui non andrà a rovinare il tuo copriwater.

L’aceto invece è un anticalcare davvero efficace che puoi utilizzare pure per pulire i rubinetti o i vetri della doccia. Inoltre, ha un’azione sgrassante e antibatterica.