Ecco come avere i gerani pieni di fiori: devi innaffiarli così per averli sempre rigogliosi

Gerani pieni di fiori in poco tempo? Devi innaffiarli in questo modo! Solo questa tecnica ti consentirà di avere le piante sempre rigogliose. Provala immediatamente.

Se sei ricerca di una soluzione super green e rapida per vedere i tuoi gerani pieni di fiori, qui troverai una risposta. Ecco la tecnica dell’innaffiatura che garantisce una fioritura rigogliosa.

Gerani, come prendersene cura in maniera naturale

Piante bellissime, dai fiori vivace e colorati, i gerani pieni di fiori sono uno spettacolo per la vista e per gli amanti del pollice verde. Fioriscono in estate, sono resistenti alle alte temperature e reggono bene non soltanto nei giardini ma anche sul terrazzo o sul balcone.

Essi possono sopravvivere anche all’interno di appartamenti purché disposti in ambienti luminosi e lontani da fonti dirette di riscaldamento. Ne esistono tantissime specie. Fra quelle più famose e vendute ci sono il geranio comune, il geranio edera e il Pelagonium e il geranio regale.

Quest’ultima è tra le preferite anche dai novellini poiché facilmente curabile in casa. Per prendersi cura dei gerani bisogna prestare attenzione ad alcuni suggerimenti. Per esempio, occhio alla luce e alla temperatura.

I gerani, per crescere forti e sani, hanno bisogno di molta luce – non per forza diretta – i raggi solari potrebbero addirittura bruciare i fiori e bloccare il processo della fioritura, quindi attenzione.

Posiziona dunque le tue piante in una zona di mezz’ombra in modo tale che il sole arrivi ma non in maniera prepotente. Se non hai un terrazzo o un giardino, puoi posizionare il tuo geranio vicino ad una finestra illuminata.

L’ombra eccessiva infatti, allo stesso modo della troppa luce, può bloccare il processo di fioritura. Per quanto riguarda invece le temperature, i gerani resistono fino ai 30 gradi ma non adorano il freddo: in inverno infatti li devi proteggere con la cosiddetta rete antigelo o pluriball.

Se sei alla ricerca di una soluzione super green per avere i gerani fioriti in ogni stagione, qui troverai pane per i tuoi denti. Ecco la tecnica dell’annaffiatura per far si che le tue piante siano sempre rigogliose.

La tecnica dell’innaffiatura per far fiorire le tue piante

I gerani sono tra le piante che richiedono meno cura. Essi riescono a sopravvivere a temperature altissime, addirittura fino ai 30° mentre non reggono bene il freddo: a meno 10°c iniziano ad appassire.

Se c’è uno spettacolo straordinario che i gerani sono in grado di regalare, questo è sicuramente quello della fioritura. Eppure, come accade per la maggior parte delle piante, garantire questo processo non è una cosa assolutamente semplice.

Spesso, la causa della mancata fioritura dipende dall’irrigazione. Conosci questa tecnica di annaffiatura? Siamo sicuri che se la proverai, i tuoi gerani inizieranno a fiorire immediatamente.

Tanti stanno provando ad innaffiare le piante in questo modo. Che cosa devi fare? Innanzitutto devi sapere che i gerani per sopravvivere e fiorire hanno bisogno di molta acqua, il loro terreno deve rimanere cioè sempre umido.

In caso di temperature particolarmente alte, dovrai innaffiare la tua pianta almeno due o tre volte al giorno. Generalmente, gli esperti consigliano al mattino presto, a metà pomeriggio e dopo il tramonto.

Nel periodo invernale invece, bisogna bagnarle saltuariamente: devi però sempre controllare il terreno. Esso non deve mai essere asciutto. Attenzione anche all’acqua che utilizzi.

Per esempio, quella ricca di calcio non è adatta alla fioritura dei gerani. Come ovviare a questo problema? La risposta è molto semplice: devi lasciare l’acqua nell’annaffiatoio almeno per una notte con un po’ di turba sul fondo.

Questo deposito formato da resti vegetali regola il pH dell’acqua che diventerà ottimale per la pianta. Attenzione ai ristagni idrici! Questi possono far marcire le radici e bloccare la fioritura.

Non innaffiare poi le foglie perché su di esse potrebbero svilupparsi funghi o muffe. Se seguirai questi consigli, vedrai che i tuoi gerani fioriranno in un battibaleno e lo spettacolo a cui assisterai ti lascerà senza parole.

Ovviamente, come abbiamo detto poc’anzi, devi prestare attenzione a varie regole. Non soltanto l’acqua è importante ma pure la luce. I gerani necessitano di essere posizionati in ambienti luminosi ma non troppo.

Gli esperti consigliano di piantarli o collocarli verso Sud o Sud-Est. Occhio anche al vaso in cui li pianti. La dimensione ideale è di 20 cm di diametro e 20 cm di profondità: queste sono le misure perfette per far sì che le radici della tua pianta possano crescere liberamente.

Se il tuo geranio è molto grande, dovrai valutare l’acquisto di vasi di dimensioni superiori per esempio di 40 cm di diametro. Segui anche questo suggerimento: sul fondo del vaso, adagia un po’ di ghiaia che impedirà al vento di far cadere la pianta.

Le radici dei gerani si adattano generalmente a tutti i tipi di terreno ma questa pianta cresce bene soprattutto nei terreni argillosi. Per assicurare la fioritura, dovresti rinvasarli a fine inverno o all’inizio della primavera dopo aver pulito le radici dal vecchio terreno.