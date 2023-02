Sanitari anneriti, come sbiancarli in 5 minuti senza candeggina: la soluzione naturale

Esiste un metodo per sbiancare i nostri sanitari senza ricorrere alla candeggina. Ecco come fare.

Nelle nostre case ci sono alcune superfici che sono difficilissimi da pulire e quindi ci ritroviamo anche se utilizziamo tantissimi prodotti a dover fare i conti con lo sporco ostinato.

Questo può crearci un vero e proprio disagio, specie se questo si verifica intorno alle zone bianche della nostra casa dove è più evidente, ma molte volte l’annerimento non dipende da noi ma da agenti esterni.

Sanitari: ecco il metodo efficace per rimuovere gli aloni neri

Una delle stanze dove questo fenomeno è più presente è il bagno. Questo accade per via della presenza dell’abbondante umidità che si forma in questa stanza per via dell’uso del vapore acqueo.

Dopo una doccia e una cura del proprio corpo, questo si deposita sulle superfici e specie lungo le guarnizioni si tende a crearsi un alone nero che è difficilissimo e anche pericoloso da rimuovere.

Infatti, questo si forma perché a ridosso di doccia, water, bidet e lavandino, c’è del silicone che serve per non fuoriuscire da questi sanitari l’acqua altrimenti troveremo il nostro bagno allagato.

Di conseguenza, quando laviamo il bagno, bisogna stare attenti a non strofinare troppo questi aloni a ridosso di questi sanitari perché il silicone potrebbe scollarsi e ci ritroveremo a dover gestire dell’acqua in eccesso e a chiamare un esperto.

Così, non solo avremo danneggiato i sanitari, ma saremo costretti anche a sborsare dei soldi per la manutenzione e per risolvere il problema. Ma esiste un metodo efficace per evitare tutto ciò.

Il metodo delle casalinghe

Le casalinghe esperte hanno sperimentato un metodo per poter dire addio all’annerimento dei nostri sanitari e agli aloni che si possono creare su di essi con la creazione di una crema.

Per crearla basta unire due cucchiaini di bicarbonato di sodio con del Sapone di Marsiglia e dell’acqua e poi utilizzarla su tutte le nostre superfici per renderle splendenti e con meno annerimento.

Per prima cosa prendiamo un pentolino e andiamo a farlo scaldare, nel frattempo, a bagnomaria faremo sciogliere il Sapone di Marsiglia e una volta che si sarà completamente formato a liquido andare a inserirlo nell’acqua.

Successivamente, andremo ad aggiungere del bicarbonato di sodio e mescoleremo affinché non si crei una specie di composto pastoso che andremo ad applicare sui nostri sanitari specie dove ci sono aloni neri.

Aspetteremo circa 10 minuti e dopo con un panno in microfibra o una spugnetta andiamo a pulire il tutto facendo attenzione a non strofinare troppo energicamente altrimenti potremo danneggiare i sanitari.

Questa soluzione può essere applicata anche sui lavandini e sulle docce per levare le tracce di calcare e una volta fatto questo possiamo anche prendere una pallina di carta stagnola e strofinarla su di essi.

Così facendo, vedremo che tutte le tracce di sporco e di calcare saranno completamente scomparse e il nostro bagno sarà splendente come non avrete mai visto e non potrete fare a meno di pulirlo in questo modo.