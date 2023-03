Vi ricordate di Lupo Lucio, che fine ha fatto dopo la Melevisione? Eccolo oggi

Dov’è finito il celebre Lupo Lucio della Melevisione. Ecco cosa sta facendo oggi e com’è diventato. Ce lo ricordiamo tutti.

Vi sveliamo tutto su Lupo Lucio, il celebre volto della Melevisione, assieme a tanti altri personaggi immaginari. Ecco cosa sta facendo nel 2023, a distanza di molti anni dal successo.

Lupo Lucio della Melevisione

Siamo sicuri che tutto il pubblico televisivo ricorderà la Melevisione, quella trasmissione andata in onda su Rai 3 dal 1999 fino al 2010. Il programma in questione si era poi spostato su Rai Yoyo, dov’è rimasto fino al 2015.

La Melevisione raccontava di un mondo immaginario, ricco dei personaggi della tradizione, rivisitati per piacere a un pubblico di bambini. Tra questi, comparivano Principessa Odessa, Principe Giglio, Fata Lina, Balia Bea, Strega Varana, Vermio Malgozzo e molti altri.

Ma c’era un personaggio che era davvero amatissimo dai bambini italiani: si tratta di Lupo Lucio, interpretato dal noto attore Guido Ruffa.

Lupo Lucio era un lupo umanoide imbroglione, bugiardo e guastafeste, che spesso faceva infuriare Tonio Cartonio, la figura che si ritrovava a gestire tutte le creature magiche.

Lupo Lucio è rimasto dentro la trasmissione per molte edizioni, fino a quando la Melevisione non ha chiuso i battenti. Ed è proprio per questo che in tantissimi tra i fan, ora adulti, si chiedono che fine abbia fatto l’attore che interpretava quest’amatissimo personaggio.

Cosa fa Guido Ruffa oggi

Lupo Lucio della Melevisione era interpretato dall’attore Guido Ruffa, che, durante i suoi anni di lavoro, è riuscito a collezionare importanti partecipazioni.

Come attore, ha recitato in tv, al cinema, e anche in teatro e in radio. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel lontano 1986 nel film Donna d’ombra. Ha poi preso parte anche in Portami via, Dalla parte giusta e in Crociera Vianello.

La sua formazione si deve ad Augusto Boal, a Karl Potter con cui ha studiato musica e ritmo e a Paul Andre Sagel, con cui ha approfondito tutti gli aspetti della commedia dell’arte e delle sue maschere.

L’esordio come attore avviene nel 1981 assieme alla compagnia Assemblea Teatro. Assieme a loro, recita fino al 1993, data nella quale diventa un attore che tenta di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo in solitaria.

L’attore ha preso parte anche in varie serie per la televisione, come RIS – Delitti imperfetti, L’uomo che rubò la Gioconda e naturalmente la serie tv per bambini, Melevisione.

Oggi, Guido Ruffa, dopo ben 16 anni in cui ha interpretato l’amatissimo Lupo Lucio, ha cominciato a dare la sua voce nella trasmissione dal titolo “È domenica papà”, dove ha guidato i personaggi di Orazio, di Peppone, di Alè, di Gioele e di Vittorio.

Molti hanno notato come Guido Ruffa abbia diminuito le sue partecipazioni in tv, ma in realtà è perché l’attore è molto impegnato in teatro. Il professionista, infatti, oggi si occupa di produzioni teatrali.

Ha avuto modo di collaborare con personaggi di grande spessore culturale e dalla grande professionalità, come Lindsay Kemp, Ugo Gregoretti e Arnoldo Foà. Non possiamo fare altro che augurargli tanta fortuna!