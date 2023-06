Vi ricordate di Alberto Tomba? Che fine ha fatto dopo il ritiro: ecco cosa fa oggi

Ecco cosa fa oggi l’ex sciatore alpino Alberto Tomba, che tra gli anni ’80 e ’90 si è contraddistinto a livello mondiale per il suo talento.

Dopo tanti anni di successi, nel 1998 Alberto Tomba dà il suo addio allo sport degli sci. Ancora oggi viene ricordato come uno degli sportivi italiani più importanti a livello mondiale. Vediamo un po’ cosa fa oggi, a cosa si dedica e in che forma è tornato a far parlare di sé.

La carriera di Alberto Tomba

È stata davvero una vita di successi quella di Alberto Tomba, che inizia con la sua carriera agonistica nel 1983, a 17 anni. Dopo poco, vince tre gare in Coppa Europa e vola in Coppa del Mondo nel 1985.

Si posiziona al secondo posto in Coppa del Mondo nel 1986. Da quel momento, ci saranno solo successi per Alberto Tomba, che, nel corso della sua carriera, è riuscito a portare a casa un totale di 5 medaglie olimpiche, 4 medaglie mondiali e ben 88 podi (50 vittorie, 26 secondi posti e 12 terzi posti).

I fan sanno tutto riguardo la sua vita pubblica, meno su quella privata. Nel corso degli anni, non sono trapelate molte informazioni riguardo lo sportivo, vista anche la riservatezza che lo contraddistingue. Ciò che è venuto fuori, però, è che tra il 1991 e il 1994, Tomba avrebbe vissuto una relazione con Martina Colombari.

A distanza di molti anni dal ritiro di Alberto Tomba, avvenuto nel 1998, ora i suoi fan si chiedono che fine abbia fatto e in particolare a quali nuovi progetti si stia dedicando. Vi riveliamo che è stato da poco protagonista di un film-documentario, uscito a inizio maggio su Netflix. Ecco che vi forniamo di seguito maggiori dettagli sullo sportivo e sul prodotto.

Ecco cosa fa oggi

Sono in tantissimi i fan che si chiedono che fine abbia fatto Alberto Tomba e cosa faccia oggi. Di lui per molti anni se ne sono perse le tracce. Dopo il ritiro e una parentesi cinematografica nel 2000 come attore in Alex l’ariete, non è stato solito frequentare i salotti televisivi.

All’inizio del mese di maggio di quest’anno, però, è uscito su Netflix un film documentario che parla della sua vita, dal titolo “Vincere in salita“.

Il film passa attraverso la vita del grande sportivo italiano, partendo dal suo trionfo contro Robert Erlacher, per passare all’esordio in Coppa del mondo, alle vittorie alle Olimpiadi e alle coppe del mondo vinte.

E non è tutto, perché nel documentario non si parla soltanto dell’Alberto Tomba sportivo, ma anche di quello privato. I telespettatori possono già vedere le numerose digressioni, con commenti e interviste, che svelano i retroscena di questo grandissimo campione. Nel documentario, quindi, si vede un Tomba inedito, che forse molti dei telespettatori non si aspettavano.

I suoi fan potranno finalmente togliersi qualche curiosità in merito non solo alla carriera di Tomba, ma anche al suo percorso di vita. I seguaci dello sportivo saranno sicuramente felici che Tomba sia tornato a mostrarsi pubblicamente, dopo la sua ultima presenza durante il Festival di Sanremo del 2021.