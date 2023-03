Vecchi piatti per il tè, tirali fuori e crea questa fantastica e semplice idea di riciclo

I vecchi piatti per il tè non devono essere messi in una scatola o buttati: con questa idea si darà loro una seconda vita.

Dare una seconda vita agli oggetti non è solo terapeutico e divertente, ma serve a preservare l’ambiente dall’accumulo di rifiuti nel tempo. Tutti in casa hanno dei piccoli e vecchi piatti per il tè, ereditati dalle nonne e messi dentro un cassetto senza che vengano utilizzati. Il riciclo intelligente prevede di non gettarli via ma di dar loro una seconda vita dedicandosi al fai da te. Scopriamo insieme i segreti di questa arte che sta prendendo piede.

Come dare una seconda vita ai vecchi piatti per il tè

Ci sono tanti piattini tutti uguali che le zie e le nonne usavano quando avevano degli ospiti. Servire il tè in una tazza con il suo piattino è sempre stato un grande pregio, seguendo le regole del galateo più severo.

Invece di metterli dentro uno scatolone o, ancora peggio, gettarli via come dei rifiuti ci sono moltissimi tutorial che possono aiutare a dar loro una seconda vita. Cosa servirà?

Piattini vecchi per servire il tè;

Carta adesiva colorata;

Vernice bianca;

Colori a piacere;

Pennelli.

Piatti vecchi, cosa creare?

Per prima cosa si devono lavare i piattini ereditati per servire una delle bevande calde più famose nel mondo. Subito dopo si procede in un due modi differenti.

Il metodo veloce consiste nel prendere della carta adesiva con fantasia a proprio piacere e rivestire il piattino, così da poterlo trasformare in qualcosa di completamente nuovo. Tagliare bene la carta che non serve e poi seguire la linea, così che non si creino delle stropicciature.

Il piattino è pronto e potrà essere usato in mille modi diversi, dal porta gioie classico sino ad un porta cellulare particolare.

Il secondo metodo consiste nel dare una seconda vita al piattino, al fine di usarlo nello stesso modo. Con un po’ di fantasia e di manualità, si potrà ottenere qualcosa di unico nel suo genere.

Prima di tutto il piattino deve essere verniciato completamente di bianco e fatto asciugare. Procedere per tutti i piatti a disposizione e poi fare una seconda passata. Se il motivo “vecchio” è ancora visibile, si potrà fare una terza passata e coprire tutto quanto.

Una volta ottenuto un piatto piccolo bianco, via libera con la fantasia. Si potrà disegnare qualcosa di moderno e accattivante, oppure verniciare nuovamente il piattino con una nuance pastello.

Quando pronti, i piattini si potranno usare come sotto bicchieri per servire una bibita estiva oppure dei biscottini. L’obiettivo primario è quello di dare una seconda vita a tutti gli oggetti presenti in casa, non usati e che si vogliono buttare via. Tutto può essere trasformato completamente.