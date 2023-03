Vanessa Incontrada stravolge il suo look, addio capelli lunghissimi: com’è ora | FOTO

By

Vanessa Incontrada cambia look. La bella spagnola dice addio ai capelli lunghissimi. La sua trasformazione lascia di sasso. Ecco com’è ora.

Arriva il cambio look anche per Vanessa Incontrada. Una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano ci dà un taglio. Ecco la sua nuova capigliatura: lei sempre bella da far perdere la testa a tutti.

La spagnola più bella d’Italia

Da tantissimi anni presente sul piccolo schermo, Vanessa Incontrada continua a far parlare di sé. Conduttrice, attrice e modella spagnola ma di origini napoletane, approda nel nostro stivale a soli 17 anni iniziando con grande successo la carriera da indossatrice.

Il suo fisico strabiliante e la sua bellezza mediterranea le hanno consentito di farsi strada in un mondo complicato, qual è quello dello spettacolo. La professionalità oltre che la bellezza, l’hanno aiutata ad emergere consentendole di costruire una carriera incredibile che ancora oggi continua.

Nel 2001, giovanissima, è al fianco di Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo giovani. Nello stesso periodo approda su Canale 5 al timone di Nonsolomoda, mentre l’anno successivo debutta al cinema: è la protagonista della pellicola di Pupi Avati “Il cuore altrove” che la farà conoscere ancora meglio al pubblico italiano.

Sicuramente, l’apice del successo la bella Vanessa Incontrada lo raggiunge con la conduzione di Zelig insieme a Claudio Bisio. La collaborazione con il famoso attore e conduttore durerà ben 6 anni.

Non solo televisione e spettacolo nella vita di Vanessa ma anche amore e famiglia. Dal 2007 è in coppia con un noto imprenditore, Rossano Laurini e i due sono genitori di Isal che tanto somiglia a mamma Vanessa.

Sicuramente la bella spagnola si può considerare una delle donne più carismatiche del mondo dello spettacolo. Fisico prorompente, sorriso smagliante e capelli lunghissimi, per anni ha fatto girare la testa ai maschietti.

La Incontrada ha deciso però di sorprendere tutti rivoluzionando il suo look. Avete visto il nuovo taglio di capelli? Che schianto, è davvero bellissima.

Vanessa Incontrada nuovo look: ecco il suo nuovo taglio cortissimo

Bella come poche, Vanessa Incontrada ha fatto perdere sicuramente la testa a tanti uomini, a partire da Rossano Laurini, suo marito dal 2008 e papà di suo figlio Isal. Tanto ha fatto parlare di sé la bella spagnola per la sua estetica.

A 17 anni inizia la carriera da modella grazie proprio al suo fisico esile e filiforme che la porterà a sfilare sulle passerelle più importanti non soltanto d’Italia ma anche d’Europa. Dopo la gravidanza, il suo fisico però cambia.

Vanessa acquisisce delle forme morbide e arrotondate che la rendono ancora più bella per quanto possibile. Ed ecco che il popolo, giudice talvolta immorale, si scaglia contro di lei, oggetto per mesi di un body shaming ingiustificato che ha fatto parlare l’Italia e la Spagna.

Vanessa Incontrada rappresenta però oggi un modello positivo, quello di una donna che si batte per distruggere i giudizi dipendenti da canoni estetici tradizionalisti che possono rappresentare – anzi, lo sono – un limite per una società ancora troppo esteta.

Magra o in carne poco importa. La conduttrice spagnola resta sempre una donna davvero bellissima. Fino a pochi giorni fa, la Incontrada aveva i capelli lunghi con i quali spesso ha giocato sperimentando colori e acconciature diverse. La spagnola ha deciso però di stupire tutti e di darci un taglio, letteralmente.

Ed ecco che si è mostrata sui social sfoggiando la sua nuova capigliatura. Anche la bella Vanessa ha optato per un bob corto, davvero di tendenza quest’anno.

Spopolato grazie a Chiara Ferragni che lo ha portato sul palco di Sanremo, tantissime le star e non solo che hanno imitato la bella influencer. Vanessa con il suo nuovo look piace davvero tanto.

Il taglio corto le dona: non soltanto le incornicia il viso di per sé bellissimo ma la ringiovanisce anche tanto. Che spettacolo di donna. In ogni caso, con i capelli corti o lunghi, la bellezza di Vanessa resta immutata.