Londra, il Regno Unito fornirà a Kiev bombe con uranio impoverito

Le ultime notizie che arrivano da Londra mettono a conoscenza che il Regno Unito è intenzionato ad inviare a Kiev munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale per poter contrastare e neutralizzare i tank e i blindati russi.

La scelta di inviare bombe all’uranio impoverito in Ucraina non è stata buon vista dai russi che sono tornati a parlare di possibile scontro nucleare, Lavrov: “Finirà male per Londra”.

Regno Unito pronto a fornire a Kiev bombe con uranio impoverito

La baronessa Annabel Goldie, che è vice ministra della difesa nel governo inglese con a capo Rishi Sunak, ha reso noto ciò che il Regno Unito è pronto a fornire all’Ucraina.

La notizia passata inosservata alla Camera dei Lord è invece stata ribattuta in un primo momento dai media ucraini e da li da tutti i media internazionali, fino ad arriva a Mosca dove non è stata di certo accolta con serenità.

La baronessa durante il suo intervento ha dichiarato che la nazione inglese è pronta ad inviare munizioni e pallottole all’uranio impoverito, un’arma in grado di perforare i tank russi.

Questi armamenti verranno forniti insieme ai carri armati pesanti, Challenger 2, che erano già stati promessi all’Ucraina.

Con questa nuova fornitura di armamenti si va incontro ad una nuova escalation della guerra, il Regno Unito ha infatti riconfermato il suo impegno a sostegno dell’Ucraina con un impegno militare forse inaspettato e che ha causato una forte reazione russa.

Shoigu, Ministro della Difesa russo, ha infatti dichiarato che dopo la scelta di Londra la guerra nucleare è sempre più vicina. A tal proposito si è espresso anche il Ministro degli Esteri russo Lavrov dicendo “finirà male”.

Non sono al momento ancora arrivate dichiarazioni o commenti né da parte degli Stati Uniti d’America né da parte dell’Unione Europea.

Le parole della baronessa Annabel Goldie

La baronessa Annabel Goldie è intervenuta durante una delle ultime assemblee che si sono tenute alla Camera a seguito di un intervento di Lord Hylton.

Lord Hylton, ultranovantenne e veterano nell’assemblea, è un aristocratico e un ex soldato ma è anche un filantropo che da tempo è impiegato in iniziative per la pace.

Durante l’assemblea Lord Hylton ha mostrato la sua preoccupazione in merito alla questione Ucraina-Russia e la baronessa Annabel Goldie ha risposto fornendo indicazioni ben precise sulla fornitura prevista all’Ucraina.

La baronessa ha reso noto che oltre a quanto già promesso all’Ucraina, e quindi l’invio di uno squadrone di carri armati pesanti da combattimento conosciuti con il nome di Challenger 2, il Regno Unito è pronto ad inviare anche munizioni all’uranio.

Tra queste forniture vi è anche la presenza di proiettili all’uranio impoverito che sono perforanti e che sono efficaci per poter neutralizzare blindati moderni e tank russi.

Una chiara presa di posizione che ha scatenato inevitabilmente la reazione della Russia.

Da Mosca infatti Sergei Lavrov, durante un’intervista con la TV Rosiya-1, ha reso noto che se il Regno Unito dovesse fornire queste munizioni all’uranio impoverito per Londra non ci sarebbe un bel epilogo. Questa loro scelta mina inevitabilmente la stabilità strategica in tutto il mondo.

Sergei Shoigu, ministro della Difesa russo ha dichiarato che con l’invio delle munizioni all’Ucraina, lo scontro nucleare è sempre più vicino.