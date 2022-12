Vanessa Incontrada, il marito è famosissimo: pochi l’avevano capito | Ecco chi è

By

Vanessa Incontrada, conoscete il marito della bella spagnola? Sì, è proprio lui, un famosissimo. Pochi avevano capito che fosse proprio questo bellissimo ed affascinante uomo, il suo consorte.

La bella spagnola, Vanessa Incontrada, è sposata proprio con lui. La sua dolce metà è famosissima. Ecco di chi si tratta.

Vanessa Incontrada, il ciclone spagnolo

Nata a Barcellona ma “adottata” fin da piccolina dall’Italia (il suo papà era di origini partenopee), Vanessa Incontrada arriva a Milano a 17 anni, giovanissima, per iniziare la sua carriera da modella.

Il suo fisico meraviglioso la porterà a sfilare sulle passerelle più importanti non soltanto d’Italia ma del mondo. La sua bellezza mediterranea e seducente viene notata immediatamente da alcuni manager Mediaset che la vogliono come volto di trasmissioni importanti come “Nonsolomoda” su Canale 5.

Anche in Rai ha fatto qualche esperienza. Nel 1999 era la protagonista di “Millennium” con Michele Mirabella e l’anno successivo di “Subbuglio” insieme a Magalli. Il suo volto diventa quello più richiesto anche dai produttori cinematografici.

Ecco che la vediamo come protagonista di alcune pellicole di successo come “Il cuore altrove” e “A/R andata + ritorno”, insieme a Libero De Rienzo. Sicuramente il successo per lei arriva però con la conduzione di “Zelig” insieme a Claudio Bisio.

Vanessa Incontrada non ha mai fatto parlare troppo di sé per la sua vita privata. Nessun flirt scandaloso, nessun fidanzamento complicato. Nel suo cuore da tempo c’è un unico e solo uomo, suo marito, che è anche il papà di suo figlio. Lui è famosissimo. Ecco di chi si tratta.

Chi è il famoso marito della bella spagnola

Bellissima, intelligente e talentuosa: Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico italiano. L’affascinante spagnola non ha mai fatto parlare di sé per scandali inerenti la sua vita privata. Da tempo è legata ad un uomo che è un pezzo grosso in Italia: il suo nome è Rossano Laurini.

I due si sono incontrati un bel po’ di anni fa e dopo una breve frequentazione, nel 2012, sono convolati a nozze. Vanessa Incontrada entra nella vita di Rossano quando quest’ultimo stava vivendo una crisi con con Chiara Palmieri, una delle migliori amiche della bella spagnola.

Anche Vanessa al tempo aveva una relazione sentimentale, non tanto stabile, con il fratello di Chiara. Entrambi gli attuali coniugi erano in crisi con i rispettivi partners. Cupido poi ci ha messo il suo e ha scoccato la freccia dell’amore per tutti e due.

Ieri come oggi, Vanessa e Rossano sono inseparabili. Anche se qualche settimana fa si è parlato di area di crisi per la coppia, sembra, fortunatamente, che si tratti solo di gossip infondati: marito e moglie stanno benissimo e vanno d’amore e d’accordo. La coppia ha anche un figlio, Isal (identico a mamma Vanessa), nato nel 2008.

Dopo la nascita del suo unico figlio, la Incontrada si è ritrovata al centro dell’attenzione per via del cambiamento del suo corpo. Lei che deve il suo successo anche al suo aspetto estetico, dato che inizia la carriera come modella, dopo il parto non riesce a smaltire quei chili di troppo che l’hanno trasformata ma resa ancora più bella.

Spesso protagonista ingiusta di body shaming, si è fatta più volte portavoce di un messaggio importante: la persona non è il corpo, dichiarando in diverse occasioni e anche sui social, che il bullismo virtuale può far soffrire e avere delle conseguenze irrimediabili.

Rossano Laurini ha sempre sostenuto la sua compagna in ogni sua battaglia personale e privata. Lui ama alla follia la sua consorte. Lontano dal mondo dello spettacolo ma non troppo, Rossano è un imprenditore che lavora per alcune discoteche di Follonica ed è a contatto dunque, ogni giorno, con molti personaggi famosi del piccolo e del grande schermo. Sono bellissimi insieme, Vanessa e Rossano. Si vede che tra di loro c’è amore e complicità.