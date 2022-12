Andrew Tate, l’ex kickboxer anglo-americano, dopo il battibecco avuto su Twitter con Greta Thunberg è stato arrestato in Romania per tratta di esseri e umani e stupro.

A quanto pare, il video risposta pubblicato su Twitter da Tate ha fatto si che la polizia rumena riuscisse a rintracciarlo. L’uomo è attualmente indagato per tratta di esseri umani e stupro. A quanto pare costringeva diverse donne a prostituirsi e girare film porno da vendere sui social.

Andrew Tate, ex kickboxer di origini anglo-americane, è stato arrestato in Romania con le pesanti accuse di tratta di esseri umani e stupro. A quanto pare l’uomo metteva in atto la tecnica del “loverboy”.

Questa consiste nell’attirare le ragazze, facendole credere di essere legati sentimentalmente; una volta fatto ciò le induceva a recarsi nel distretto di Ilfov dove non solo le costringeva a subire atti di violenza sessuale, ma le obbligava anche a girare video porno che poi vendeva su internet.

La polizia rumena è riuscita a rintracciarlo proprio grazie ad un video che l’uomo ha pubblicato sui social a causa di un battibecco avuto con la famosa Greta Thunberg.

Attualmente le indagini sono ancora in corso e per ora le autorità hanno identificato ben sei vittime, le quali hanno tutte confermato le dinamiche ipotizzate dalla polizia.

Tutta la questione è nata molto probabilmente a causa di un battibecco sorto su Twitter tra Andrew Tate e Greta Thunberg. A quanto pare infatti, l’uomo ha lanciato una frecciatina alla Thunberg, scrivendo un Tweet. All’interno del post Tate si vantava di possedere ben 33 auto, scrivendo:

In fine ha poi chiesto alla Thunberg di inviargli la sua mail per poter continuare la lista della auto con tanto di emissioni prodotte.

A questa stupida frecciatina la ragazza non si è trattenuta dal rispondere a tono. Infatti la replica di Greta Thunberg ha lasciato tutti a bocca aperta, ottenendo milioni di visualizzazioni e repost. La ragazza ha infatti risposto insultando le dimensioni del membro maschile di Tate affermando:

A questo a sua volta, l’ex kickboxer ha risposto con un video. All’interno del filmato si può notare lui con un sigaro e un cartone di una famosa pizzeria americana. Proprio grazie a quel video la polizia è poi riuscita a rintracciarlo.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022