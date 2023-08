Valle d’Aosta paralizzata dal traffico a causa della frana del Frejus

La Regione Valle d’Aosta è completamente paralizzata dal traffico. Questo a causa di un ingorgo all’ingresso della galleria del Monte Bianco. Tutto ciò è dovuto alla frana del Frejus che ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Italia e Francia e ha portato alla chiusura della galleria del Frejus per i mezzi pesanti.

L’unica via d’accesso per i mezzi pesanti è attualmente la galleria del Monte Bianco. Per questo motivo, il traffico intenso si è riversato interamente in Valle d’Aosta.

La Valle d’Aosta è completamente bloccata dal traffico a causa della frana del Frejus

In queste ore, la Valle d’Aosta è completamente paralizzata da un traffico intenso. Questo a causa della grande frana avvenuta nel territorio francese che ha portato alla chiusura del tunnel del Frejus per i mezzi pesanti. Non solo, la frana ha portato anche all’interruzione delle comunicazioni ferroviarie tra Italia e Francia.

Tutti i mezzi pesanti e non, infatti, hanno attualmente come unico accesso la galleria del Monte Bianco, causando così un enorme ingorgo all’ingresso e paralizzando interamente la Regione.

A tal proposito, Autostrade per l’Italia ha comunicato che le auto per accedere in Francia avrebbero dovuto aspettare circa tre ore, scese a due in serata. Tutte le auto dirette in Francia sono state fatte uscire a Chatillon, per poi accedere sulla statale.

Sull’A5, inoltre, si è formata una lunga coda di Tir.

Lo stesso vale per il versante francese, in cui l’attesa per accedere al tunnel corrisponde a circa due ore. La compagnia che gestisce le autostrade in Francia ha consigliato alle auto di passare per Ventimiglia per raggiungere l’Italia.

Inoltre, il tunnel del Monte Bianco dovrebbe dovrebbe chiudere per manutenzione il 4 settembre, ma, se quello del Frejus non dovesse riaprire, non si esclude un rinvio della chiusura.

La frana avvenuta nel territorio francese

Una grande frana avvenuta nel territorio francese ha portato l’interruzione delle linee di comunicazione ferroviarie tra Italia e Francia. Questa ha coinvolto il territorio della Maurienne, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia.

La frana è stata caratterizzata da circa 700 metri cubi di massi ed ha travolto la barriera protettiva della strada dipartimentale 1006 per il passo del Moncenisio. Questo ha causato diverse problematiche al traffico tra i due paesi.