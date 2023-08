C’è un bonus di 150 euro da richiedere contro i rincari ma quasi nessuno lo sa

In questo periodo non si fa altro che parlare di bonus e ce ne sono di ogni genere. Ora, si parla di un Bonus di 150 euro possibile da richiedere da molti italiani, ma quasi nessuno ne conosce la natura.

Stiamo vivendo in un contesto storico alquanto complesso e caratterizzato da alti e bassi. Probabilmente, parliamo di più bassi rispetto agli alti. Molte famiglie e italiani sono stati messi letteralmente in ginocchio soprattutto per quello che riguarda l’aspetto economico. Da oggi però, possiamo richiedere un bonus di 150 euro, ma quasi nessuno lo sa.

Bonus da 150 euro? Ecco cosa fare

La vita di oggi è cara e il nostro Paese è definito sempre più vecchio. Il motivo? Troppi anziani sono ancora costretti a rimanere nel mondo del lavoro lasciando così i giovani in una situazione di precarietà incredibile. Inoltre, sempre meno persone decidono di formare una famiglia perché ci si rende conto che è quasi impossibile arrivare a fine mese in maniera dignitosa.

Insomma, non è per niente facile per molti di noi. Eppure, la situazione va affrontata e per fortuna lo Stato non ha abbandonato i propri cittadini. Ogni giorno infatti, si parla di bonus, sussidi e sostentamenti che consentono di essere aiutati almeno in qualcosa. Il contesto di inflazione che stiamo vivendo sempre più crescente sta creando non poche difficoltà economiche e finanziarie a molte famiglie italiane.

Proprio per questo, insieme anche ad altri bonus, il Governo ne ha introdotto uno dal valore di 150 euro e consente di dare sollievo a tutti quei cittadini che vengono colpiti dal costante aumento dei prezzi. In questo modo comunque si riesce a supportare il potere d’acquisto.

Bonus 150 euro, a chi spetta e come funziona

Ad erogare questo interessante bonus è come sempre l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il quale prevede una cifra complessiva di 150 euro destinata ad una categoria di cittadini. Questo provvedimento è stato pensato per aiutare ad affrontare il fenomeno dell’inflazione che stiamo vivendo attualmente il cui impatto è veramente significativo sulle finanze delle famiglie del nostro Paese.

A richiederlo potranno essere i pensionati, i lavoratori dipendenti e i percettori di Reddito di cittadinanza (quelli che ne hanno ancora diritto). Dobbiamo tenere presente di un aspetto. Qualcuno ha già percepito tale bonus lo scorso anno, nei due mesi precedenti al Natale, mentre invece molti altri sono costretti ad aspettare in quanto ci vogliono i tempi tecnici dal momento in cui è stata presentata la domanda.

In molti pensano che la cifra non sia importante, ma per molti altri rappresenta un vero e proprio aiuto concreto. Per quanto riguarda i requisiti per tale bonus, occorrerà presentare un ISEE inferiore a 20 mila euro l’anno e questo è di grande aiuto per tutte quelle persone che hanno seriamente bisogno.

Erogazione bonus 150 euro, aggiornamenti

In questi ultimi tempi si parla spesso di bonus e alcuni di essi sono facilmente accessibili a molti soggetti. Per molti, chiedere questi sussidi significa sentirsi delle persone povere, ma lo Stato li mette a disposizione affinché si riesca ad uscire da questo momento davvero difficoltoso.

Infatti, di bonus ce ne sono veramente tanti e di ogni specie pronti ad aiutare e a sostenere gran parte della popolazione italiana. Ma non solo. Alcuni addirittura cercano di sensibilizzare il tema della famiglia e si invitano i giovani a crearne una propria. Tuttavia, con tutto quello che sta accadendo sono sempre meno le persone che decidono di mettere al mondo dei figli. Il motivo è molto semplice: dal momento che nemmeno noi riusciamo a mantenere noi stessi, come si può avendo dei figli?

Ma torniamo a noi. Lo stato ha quindi messo a disposizione un bonus di 150 euro come sostegno nei confronti dei rincari. Inizialmente, il bonus era destinato ai pensionati, lavoratori dipendenti e percettori di Reddito di cittadinanza che presentavano un ISEE inferiore ai 35 mila euro.

In seguito è stato proposto un altro bonus sempre di 150 euro per le categorie sopra citate, ma con un tetto massimo di ISEE di 20 mila euro. Questo bonus è stato già percepito da alcuni nel mese di novembre e dicembre scorso dietro apposita domanda, ma pare che sia ancora possibile beneficiarne.