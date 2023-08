Posizionalo dietro la TV e guarda cosa succede: in pochi lo mettono in pratica

Oggi ti spiegheremo un trucco furbo per migliorare la ricezione del tuo apparecchio tv. Provare per credere.

Il trucco messo in pratica dai furbetti, prevede l’utilizzo di un cavo caricabatteria per il cellulare che verrà usato come stiamo per descriverti.

Cosa ti occorre per migliorare il tuo Tv

Di seguito, stiamo per rivelarti un trucchetto messo in pratica dai più furbi per poter migliorare la ricezione del tuo apparecchio tv. Vediamo, prima di tutto, cosa ti occorre. Poi, analizzeremo il procedimento.

La prima cosa che ti servirà è il caricabatterie del tuo cellulare che, con l’aiuto di una pinza, dovrai tagliare. Poi, con un taglierino, estrarrai l’anima di ferro che toglierai e otterrai i fili interni colorati. Rimuovi la protezione in plastica da ognuno di essi. Avvolgi su se stessi l’ex filo rosso con un filo bianco e l’ex filo verde con l’altro bianco.

A questo punto, ti servirà un cavo per la ricezione del segnale tv. Anche questo dovrà essere privato della protezione in plastica. Poi, estrai il filo di ferro interno. Questa operazione andrà fatta sia per un’estremità che per l’altra. Sull’anima interna di un lato filo, aggiungi una vite. Dall’altra, invece, crea un’asola.

Nell’asola andrai ad inserire una delle estremità ottenute tagliando il cavo USB e annodando tra di loro i fili interni. A questo punto, dunque, avrai ottenuto un cavo USB collegato ad un cavo Tv.

Come collegarlo

Il passo successivo sarà quello di sigillare i due cavi tra di loro servendoti del nastro isolante, soltanto nella parte centrale. Abbi cura di lasciare i due cavi, sia del filo tv che del cavo USB, liberi. In questo modo, potrai annodarli gli uni agli altri e, soltanto dopo, passarci il nastro isolante.

Il prossimo passaggio prevede l’utilizzo di un altro cavo per la ricezione del segnale TV. Anche stavolta, su una delle estremità, dovrai aggiungere una vite e, poi, un connettore. La vite ti permetterà di attaccare il cavo al televisore.

A questo cavo attaccato al televisore, a cui avrai aggiunto un connettore alla sua seconda estremità, dovrai attaccare il cavo che abbiamo creato con il filo per caricare il telefono.

Se prima non c’erano canali disponibili nel segnale, non appena collegherai il cavo USB a quello del tv noterai che appariranno numerosi canali che prima non c’erano. Il procedimento può sembrare un po’ macchinoso ma alla fine, ripagherà i tuoi sforzi a costo quasi zero. Chi è più pratico lo realizzerà in pochi minuti.

Naturalmente, si tratta di un metodo casalingo che, certo, funziona ma che non è proprio trasparente e legale al 100%. Può essere adoperato con parsimonia soprattutto su quei televisori desueti che non hanno a disposizione le nuove tecnologie.