Valentin, lo ricordate? Dopo l’espulsione da Amici è diventato irriconoscibile | FOTO

Venne cacciato via da Amici per via del suo carattere fumantino. Stiamo parlando di Valentin che oggi è irriconoscibile.

Il suo nome completo è Valentin Alexandru Dumitru. La sua avventura ad Amici non fu proprio felice.

Chi è Valentin

Il ballerino Valentin, che partecipò all’edizione di Amici 2019/2020, non ebbe un’esperienza propriamente felice nel talent show Mediaset. Il ragazzo, nato a Bucarest, dopo quell’esperienza è riuscito ad aggiudicarsi svariati titoli tra Romania e Grecia. Tanto che figura nella lista dei 50 ballerini di latino americano migliori di tutto il globo mondo. Il suo talento, insomma, è completamente indubbio.

Ad Amici, però, successe qualcosa di sconvolgente tanto che fu la stessa Maria De Filippi a cacciarlo fuori dopo una litigata. Durante il programma, infatti, Valentin si trovò ad avere una relazione con Francesca Tocca, ballerina professionista. La relazione sfociò nell’intenso e nel passionale e, fin qui, niente di strano. Il problema è che non si sapeva bene se la Tocca fosse o meno ancora legata a suo marito Raimondo Todaro.

Non fu soltanto la relazione clandestina a mettere in cattiva luce il ballerino quanto il suo atteggiamento da divo che la De Filippi proprio non riusciva a digerire. Tanto che la costrinse a cacciarlo in diretta televisiva, durante il serale. Lui non poté fare altro che accettare la decisione di Maria e lasciare, mesto mesto, lo studio Mediaset al quale non sarebbe mai ritornato.

Anche se ha dovuto lasciare prematuramente il programma, senza mostrare fino in fondo il suo talento, Valentin si è sempre impegnato costantemente nel ballo. La storia d’amore tra lui e la ballerina professionista terminò con il programma. Nell’estate del 2020, fu la stessa ballerina professionista ad annunciare sui social la fine della loro storia. Da allora in poi, Valentin ha alzato un muro, non volendone più parlare.

Il suo cambiamento fisico

Benché Valentin sia lontano dalle luci della ribalta del piccolo schermo, ha un grande seguito sul suo profilo Instagram con oltre 100 mila seguaci. Attraverso il social, il ballerino mostra la sua vita privata di cui sono parte integrante gli allenamenti in palestra e le esibizioni.

Anche se lo sguardo dell’ex ballerino di Amici non sia affatto cambiato, il suo fisico, come si evince dagli scatti e dalle stories, sembra molto cambiato: i muscoli ben sviluppati hanno preso il posto della figura più minuta con cui appariva sul piccolo schermo.

Proprio per il suo aspetto fisico, riceve tantissimi commenti positivi dai suoi fan che hanno notato il cambiamento ma che apprezzano anche il suo talento.