Uova sode, ecco come sbucciarle in pochi secondi con la tecnica giapponese

Finora hai probabilmente sbagliato il metodo di cottura delle uova sode, con questa tecnica scopri come sbucciarle in tempi record.

Sei un amante delle uova sode? Sportivi e non, sono in molti a consumarle abitualmente, anche su base giornaliera. Ma quanto tempo perdi a cercare di sbucciarle? Molto dipende dal metodo di cottura che utilizzi. Esiste una tecnica giapponese che consente di ottenere la cottura ideale delle uova sode, perfetta per riuscire a sbucciarle in pochi secondi. Scopriamo come si fa.

Benefici e proprietà delle uova

Le uova sono un alimento dall’alto contenuto di proteine nobili, ricche di aminoacidi che servono al nostro organismo per costruire le cellule. In molti diranno che le uova sono ricche di colesterolo, ed è vero. Tuttavia, bisogna precisare che il tuorlo d’uovo contiene lecitine, che agevolano l’attività del colesterolo considerato “buono”, l’HDL.

In più, un uovo contiene generalmente solo 2 grammi di grassi, mentre è fonte di una grande quantità di vitamina K2, ferro, calcio e fosforo, oltre alle vitamine del gruppo B. Più di tutto, le uova sono ricche di proteine, addirittura 13 grammi in 100 di uovo sodo. Assumere questo tipo di proteine è importante per rinforzare sia le ossa che la propria massa magra, il che aiuta chi pratica attività fisica a definire la propria muscolatura.

In più un apporto proteico adeguato previene alcuni sintomi dell’invecchiamento motorio. Le uova, poi, sono perfette per chi sta seguendo un particolare regime alimentare con il fine di perdere peso, perché danno subito un grande senso di sazietà. Infine, la colina contenuta nelle uova è fondamentale per mantenere le cellule in salute.

Come sbucciare le uova sode in pochi secondi: cuocile così

Per riuscire ad assimilare tutti i nutrienti che abbiamo appena esaminato e sfruttare appieno i benefici nutrizionali delle uova, molto dipende dalla cottura che utilizziamo. Nel caso delle uova sode, poi, cuocerle in modo sbagliato fa sì che non riusciamo a sbucciarle in modo semplice e veloce, il che può essere un problema fastidioso. Come fare quindi per sbucciarle in pochi secondi?

Innanzitutto, non dobbiamo bollire le uova direttamente in acqua. Quando lo facciamo, infatti, notiamo che le uova sono difficili da sbucciare, il guscio viene via a piccole scaglie e di solito porta via con sé anche pezzetti di uovo. In più, per iniziare a sbucciare le uova sode cotte in questo modo è necessario aspettare almeno 3 minuti, in modo che non siano bollenti.

Utilizzando una tecnica di cottura giapponese, invece, le nostra uova sode saranno più tenere, e la buccia si solleverà più facilmente. Prendiamo quindi le uova che ci servono, puliamole e disponiamole in una ciotola. Qui, aggiungiamo del bicarbonato di sodio e un cucchiaino di sale, poi immergiamole nell’acqua, mescoliamo e lasciamo in ammollo per 5 minuti.

Il trucco giapponese per sbucciare le uova in pochissimo

Trascorso questo tempo, sfreghiamo le uova con un panno o un asciugamano. In questo modo, le puliremo a fondo, anche grazie all’operato di sale e bicarbonato, utili rispettivamente a sterilizzare e ammorbidire lo sporco.

Ora immergiamo nuovamente le uova in acqua ma aggiungiamo un cucchiaio di aceto bianco. Quest’ultimo, incontrandosi con il carbonato di calcio di cui sono fatti i gusci delle uova, reagirà permettendo di sbucciarle più facilmente.

Una volta completato questo passaggio, mettiamo dell’acqua in una pentola e aggiungiamo un cucchiaino di sale. Quest’ultimo è particolarmente utile, perché gli ioni di cloruro presenti nel sale aumenteranno lo spazio tra il guscio e l’interno dell’uovo. Quando l’acqua bolle, possiamo immergere le nostre uova e lasciarle bollire per 8-10 minuti.

Una volta pronte, trasferiamole in acqua fredda. Quando le nostre uova sode si sono raffreddate e sono pronte per essere sbucciate, sbattiamole leggermente e pizzichiamone il guscio, poi tiriamo i pezzetti che si saranno creati. Noteremo che la buccia verrà via in grandi pezzi, formando quasi un tutt’uno e permettendoci di sbucciare le nostre uova sode in pochissimi secondi.

Questo è solo uno dei tanti segreti sulle uova che in molti non conoscono. Ad esempio, sapete cos’è quel filamento bianco che si vede quando le rompiamo? Scoprirlo vi stupirà.