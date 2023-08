Cos’è quello stranissimo filamento bianco che spesso troviamo nelle uova crude?

Filamento bianco nelle uova crude: tu sai che cosa rappresenta? È commestibile oppure no? Oggi sveliamo finalmente il mistero.

Hai mai notato quello stranissimo filamento bianco nelle uova crude? Cosa fare quando è presente? È meglio buttare le uova in questo caso oppure si possono consumare tranquillamente? Oggi diamo una risposta a tutte queste domande.

Uovo, l’alimento che non dovrebbe mai mancare nella tua dieta

Economiche, gustose e salutari, le uova non dovrebbero mai mancare sulla tua tavola e nella tua dieta. Alimento nutrizionalmente completo, sono ricche di aminoacidi essenziali e proteine che contribuiscono ad incrementare la massa muscolare favorendo anche il dimagrimento e migliorando la salute delle ossa.

Sapevi che il tuorlo d’uovo contiene due antiossidanti che favoriscono la protezione della retina oculare? Stiamo parlando della zeaxantina e della luteina.

Ma non è tutto. Le uova sono anche ricche di vitamina A e di colina, un nutriente che favorisce lo sviluppo del cervello e la protezione del sistema nervoso. Per tutte queste ragioni, l’uovo si può considerare un alimento ottimo per la dieta ma soprattutto per salvaguardare la salute del nostro corpo.

Ingrediente estremamente versatile, lo puoi utilizzare in cucina per realizzare deliziose pietanze dolci e/o salate. Ti è mai capitato di notare nelle uova crude quello stranissimo filamento bianco? Sai che cos’è o a cosa serve? Lo scopriamo insieme.

Filamento bianco nelle uova crude: che cos’è?

Ci avrai sicuramente fatto caso anche tu, quando ti ritrovi a rompere le uova per realizzare qualche gustoso piatto, che spesso al loro interno è presente un filamento di colore bianco.

Cosa significa? È commestibile l’uovo che lo contiene? E soprattutto, è pericoloso per la nostra salute? Rispondiamo a queste domande.

Vogliamo subito rassicurarti: sì, le uova crude che contengono quello stranissimo filamento bianco non solo sono sicure da consumare ma anche ottime. Il nome di questo filamento è calaza e quasi nessuno è a conoscenza del fatto che è proprio grazie ad essa che si può valutare la qualità del nostro ingrediente.

Composta da proteine, la calaza ha un ruolo importante: legare tra di loro tuorlo e albume garantendo che il primo resti intatto al centro del secondo. Non si tratta dunque del cordone ombelicale che lega gallina e pulcino come tanti credono ma è solo una struttura proteica che è attaccata sia al tuorlo che al guscio delle uova.

Ora che hai scoperto che cos’è il filamento bianco nelle uova crude, potrai consumarle con maggiore consapevolezza e tranquillità. Se la calaza è evidente, significa che l’uovo è fresco e perfetto per poter essere utilizzato. Al contrario, se il filamento bianco non è visibile, significa che l’uovo ormai è vecchio e che non è consigliabile consumarlo fresco ma solo bollito.

Esiste anche un altro metodo per verificare se un uovo è fresco oppure no. Conosci il metodo del bicchiere? Se sei curioso di capire come funziona continua a leggere perché saperlo ti tornerà molto utile.

Devi solo riempire un bicchiere con dell’acqua fredda e posizionare il tuo uovo all’interno. Se è fresco, vedrai che si andrà a posizionare sul fondo del bicchiere. Invece, se non è più fresco lo vedrai galleggiare in superficie.

Se invece noti delle macchie rosse, tipo sangue? Anche in questo caso ti rassicuriamo: l’uovo è commestibile. Ma perché si possono trovare granelli o macchie di questo colore? Semplicemente perché si è verificata la rottura di un capillare al momento della formazione dell’uovo.