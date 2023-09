I lavori al traforo del Monte Bianco slittano di un anno

La decisione della commissione intergovernativa è stata quella di rimandare di un anno i lavori di manutenzione al traforo del Monte Bianco.

I lavori di manutenzione al traforo del Monte Bianco sono rimandati al prossimo anno. Lo ha deciso la commissione intergovernativa Cig, scrive in serata l’Ansa, formata da rappresentati del governo italiano e francese. Niente lavori dunque, che avrebbero bloccato il transito di vetture dalla Francia all’Italia del Frejus per 18 settimane. Tutto rimandato all’anno prossimo, a favore del transito durante periodo natalizio.

Traforo Monte Bianco: i lavori di manutenzione slittano di un anno

L’infrastruttura verrà chiusa fino a dicembre, poi i lavori riprenderanno il prossimo anno. Lo si apprende nella serata di ieri, come riportato dall’agenzia Ansa. La riunione si è conclusa da parte della commissione intergovernativa formata dai rappresentanti dei ministeri francesi e italiani, con la decisione di slittamento dei lavori di manutenzione al prossimo anno. Come ipotizzato nelle scorse ore dunque i lavori al Traforo del Monte Bianco sono stati rimandati per salvaguardare il transito tra Francia e Italia durante il periodo natalizio.

Lo scorso 1 settembre la valutazione era stata tra una riapertura totale del Fréjus entro il 9 settembre, imprevisti a parte. La scorsa settimana è stata quella della valutazione da parte della commissione, con le ipotesi relative al Monte Bianco di riaprire con effetto immediato i lavori ma mettendo a rischio il periodo di grande flusso di dicembre, con relativa chiusura di 18 settimane.

Le possibili ripercussioni

L’altra ipotesi era quella arrivata stasera, ossia del rinvio all’anno prossimo proprio per permettere al traffico i normali flussi turistici tra Francia e Italia che nel periodo natalizio, così come per quello estivo e primaverile, rappresenta un fattore irrinunciabile per i due paesi. La regolare circolazione del Frejus è stata messa alla prova dalla frana avvenuta in terra francese lo scorso 27 agosto.

Una questione molto delicata, quella dei lavori. Il traforo infatti per i lavori di manutenzione sarebbe dovuto rimanere chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre, con interventi a singhiozzo per i prossimi 18 anni. Un lavoro lungo fino al 2041, che prevederebbe la chiusura – come riportato dal Corriere della Sera – per tre mesi ogni anno del tunnel per fare andare avanti i lavori. Queste interruzioni di collegamenti potrebbero avere infatti dei rischi sulle entrate della Valle d’Aosta, ripercussioni che potrebbero costare secondo le associazioni fino a 11 miliardi di euro di Pil.