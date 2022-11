Una spia del Cremlino rivela le condizioni di salute di Putin

By

Una fonte vicina al presidente della Russia, Vladimir Putin, rivela le sue condizioni di salute. Si vocifera dall’inizio del conflitto con l’Ucraina, che il Presidente abbia il morbo di Parkinson e un cancro al pancreas.

La diffusione della notizia è stata lanciata dal noto tabloid britannico, The Sun. Pare che una spia russa abbia inoltrato delle email circa le condizioni di salute del presidente russo. A confermare tale ipotesi ci sarebbero persino delle foto.

Lo stato di salute di Vladimir Putin

Le voci circa le condizioni di salute del presidente russo si rincorrono da tempo, anche se le fonti ufficiali hanno sempre smentito. Ad oggi non vi è nessuna conferma ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Una spia del Cremlino ha fatto delle rivelazioni al tabloid britannico The Sun. In una email viene segnalato il quadro clinico di Vladimir Putin:

“gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson in fase iniziale, ma sta già progredendo; di recente anche il cancro al pancreas”.

Questa è una parte del contenuto dell’email bomba che rivela le patologie del leader russo. A prova di questo sono state pubblicate anche delle foto in cui vi sono dei segnali evidenti di un trattamento per via endovena a base di vitamine, minerali e altre sostanze con l’obiettivo finale di rigenerare l’organismo malato.

La preoccupazione delle persone vicine allo zar

Nelle uscite pubbliche non traspare alcun segno di sofferenza nel volto del leader russo, ma le persone vicine a lui, la sua cerchia ristretta, sono preoccupate per le condizioni di salute di Putin.

Chi conosce la verità, sa che il presidente del Cremlino si è sottoposto a delle potenti cure contro il dolore e a base di steroidi per sconfiggere il cancro al pancreas, provocando degli effetti collaterali quali gonfiore al viso e perdita della memoria.

Secondo i ben informati, oltre al tumore al pancreas e al morbo di Parkinson, pare che si stia diffondendo anche il cancro alla prostata. I suoi cari sono seriamente preoccupati per il quadro clinico che sembra peggiorare. Nonostante il suo gonfiore al viso, sicuramente per via delle cure a base di cortisone, secondo il canale telegram General SVR, Vladimir Putin sarebbe notevolmente dimagrito, perdendo quasi 10 chili.

Le rivelazioni della spia russa

La fonte anonima ha fatto delle importanti rivelazioni al The Sun riguardo il quadro clinico di Vladimir Putin: le sue condizioni di salute sembrano essere compromesse. Secondo la spia russa, nonostante non ci sia nessuna dichiarazione da voci ufficiali, il leader da tempo ha una situazione compromessa dal punto di vista medico.

“presto il presidente non potrà tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi”

sarebbe questo il contenuto dell’indiscrezione bomba lanciato dal tabloid inglese.