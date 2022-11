Elenoire Ferruzzi, scoperto il suo titolo di studio: una donna dalle mille sorprese

Elenoire Ferruzzi, sapete che titolo di studio ha la ex gieffina? Incredibile davvero. La biondona peperina è una donna dalle mille sorprese.

La concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi, non è soltanto peperina ed estroversa ma anche super acculturata. Ecco che titolo di studio ha.

Elenoire Ferruzzi, personaggio rivelazione e polemico del GF Vip 7

Si è parlato tanto, fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, di Elenoire Ferruzzi, la prima transgender a mettere piede nel bunker di Cinecittà. Senza dubbio è stata la protagonista indiscussa del reality Mediaset.

Sebbene la sua permanenza nella nota trasmissione di Canale 5 sia durata pochissimo dato che, attraverso un televoto flash è stata sbattuta fuori dal pubblico per il suo comportamento considerato inadeguato e irrispettoso nei confronti di Nikita, di lei si continua però ugualmente a chiacchierare.

Il rientro alla normalità, alla vita di tutti i giorni, per la Ferruzzi non è stato sicuramente semplice. Attraverso il suo profilo Instagram si è sfogata parlando di bullismo e critiche così distruttive nei suoi confronti e nei confronti pure della sua famiglia, che ha portato addirittura al ricovero ospedaliero della mamma.

Messa da parte, temporaneamente, questa parentesi negativa dell’esperienza al GF Vip di Elenoire, sicuramente, per quanto possa essere un personaggio chiacchierato e polemico è anche una donna dalle mille sorprese.

Sapete, per esempio, che ha studiato tanto e ha conseguito un titolo di studio importante? Ecco quale.

Qual è il titolo di studio della ex gieffina

Elenoire Ferruzzi che fu Massimo, si può sicuramente considerare il personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip 7. La sua presenza nella trasmissione di Alfonso Signorini ha inaugurato sicuramente una nuova era televisiva, quella che accoglie tra le sue fila anche transgender.

La fotonica biondona è la prima trans ad aver messo piede nel bunker di Cinecittà. Considerata sicuramente una persona e un personaggio positivo, almeno agli inizi della sua esperienza, si è persa però per strada.

Il suo comportamento irriverente e poco rispettoso nei confronti di Nikita, le è costata l’espulsione, decisa dal pubblico, dal reality. Ora che si trova lontano dalla casa di Cinecittà, la Ferruzzi continua a far parlare di sé.

Tante le polemiche nate dopo l’abbandono del GF. Bullismo e critiche poco costruttive nei suoi confronti e nei confronti della famiglia, l’hanno portata ad esporsi sui social e a chiedere rispetto per sé e per i suoi cari, in particolare per la mamma che è finita in ospedale.

Sicuramente Elenoire ha contribuito, insieme ad altri, a scrivere una pagina non proprio bellissima della televisione italiana. Le parole, lo sappiamo, a volte feriscono più delle azioni.

Senza dubbio, la sua lingua pungente non ha fatto bene ad alcuni concorrenti attualmente presenti in casa, come per esempio Nikita. Sappiamo però anche che Elenoire è una donna dolce, sensibile e fragile, con un passato molto complicato alle spalle e con una storia di bullismo che l’ha portata ad essere la donna con l’armatura di ferro che è oggi.

La Ferruzzi è una donna dalle mille sorprese. Lo sapevate che prima di entrare a far parte del mondo della televisione si è dedicata per anni allo studio? Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’università e ha conseguito una laurea. In che cosa? In lettere, proprio come Alfonso Signorini!

A seguito degli studi universitari, dopo aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento, ha lavorato come professoressa in un istituto privato. Poi ha messo da parte il suo amore per la letteratura, per coltivare un’altra sua grande passione, quella per il mondo dello spettacolo.

Ed eccola oggi che la ritroviamo in televisione e ad essere la regina indiscussa dei social. Lo avevamo capito che Elenoire è una persona intelligente. Si è sempre espressa con un linguaggio chiaro, preciso e forbito ma nessuno immaginava che avesse conseguito un titolo di studio così importante.