Una goccia produrrà foglie verdi e luminose: mai avuto un’orchidea simile prima

Come avere una orchidea bellissima? Con una sola goccia di questo si potranno avere foglie luminosi e verdissime.

Una orchidea bellissima con le sue foglie verdissime e lucenti? Tutto questo è possibile grazie ad un ingrediente chiave, che con una sola goccia consentirà alle foglie di essere ancora più belle. Una pianta elegante e raffinata, che da sempre viene regalata per comunicare gratitudine e amicizia. I segreti per renderla sana e bella lo svelano i professionisti del settore.

Ingrediente per rendere le foglie dell’orchidea verdi e luminose

L’ingrediente chiave per rendere le foglie delle orchidee ancora più belle è l’olio di Neem. Usato specificatamente per le piante, questo è un antiparassitario con proprietà e benefici paragonabili ai prodotti industriali. È un fantastico repellente antizanzare, antipulci e zecche ideale per liberare anche il giardino da ogni tipo di oggetto. Inoltre, la sua concentrazione – nelle dose corrette – è completamente innocuo per le api, per questo motivo ideale da usare in fiori e aiuole.

L’olio di Neem è un ingrediente completamente naturale, un estratto di una pianta nativa di origini indiane. All’interno dell’olio si trova una presenza ricca di azadirachtina che blocca gli insetti e migliora le condizioni della pianta.

Una pianta trattata con questo olio annulla l’attrazione verso gli insetti che possono danneggiarla, anche contrastando malattie di ogni tipo. Ha una azione diretta antibiotica e antifungina. Un prodotto naturale al 100%, per questo motivo consigliato anche in agricoltura biologica.

Olio di Neem, come si prepara il composto

Per creare la sostanza adatta all’orchidea, basterà scegliere un ingrediente puro con certificato da usare nelle piante. Si dovrà scegliere ovviamente una azienda conosciuta e altresì certificata.

Per poter preparare la sostanza si usa:

1 litro di acqua;

20ml di olio di Neem puro con certificazione per le piante;

Mezzo succo di limone biologico.

Si prende un dischetto grande di cotone e, dopo averlo imbevuto, si potrà tamponare sulle foglie dell’orchidea facendo in modo che tutte le proprietà penetrino in profondità.

Oppure si potrà vaporizzare direttamente sulle foglie e sui rami, così da proteggerla completamente da eventuali attacchi da parte degli insetti. Il trattamento potrà essere ripetuto anche tre volte alla settimana, così da poter avere un ciclo completo di nutrimento e protezione per la pianta.

Dopo che una pianta viene trattata con questo olio, le sue proprietà entrano in contatto con le strutture vegetali e agiscono sul sistema linfatico. Ovviamente, agisce sulla maggior parte degli insetti che attaccano la pianta per nutrimento o per acquisire tutta la sua linfa.

In questo caso specifico si usa sull’orchidea, ma è comunque possibile usare la sostanza su ogni tipo di pianta verde o da fiore. I vivaisti esperti la usano anche sulle piante da frutto, con non pochi risultati. Le orchidee potranno finalmente essere sane, con foglie verdissime e fiori colorati.