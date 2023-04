Se vuoi un’orchidea vigorosa con tantissime foglie luminose annaffiala con questo

Se vuoi un’orchidea vigorosa con tantissime foglie luminose, allora devi innaffiarla in questo modo. C’è un ingrediente che conosci moto bene, il quale è in grado di salvare la tua pianta.

Hai notato che la tua pianta non è più bella e in salute? Le foglie stanno iniziando ad ingiallire? Nessun problema! Con questa ricetta avrai un’orchidea vigorosa con tantissime foglie luminose. Ecco di che cosa hai bisogno.

Come prendersi cura delle orchidee

Anche se si possono considerare come piante forti e resistenti a temperature diverse e ad ambienti differenti, prendersi cura di un’orchidea non è così semplice come può sembrare.

Acquistate da tanti e regalate da molti, soprattutto a chi non è un esperto pollice verde, questa tipologia di pianta si vende tantissimo per il fatto che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, persino ad un appartamento, e soprattutto perché non richiede le stesse cure di altre piante più impegnative.

Eppure, per quanta attenzione tu possa riservare al tuo splendido gioiello verde, può capitare che qualcosa vada storto. Per esempio, hai notato ultimamente che le foglie della tua orchidea non sono più belle e sane come un tempo? Ti stai chiedendo come è possibile? La risposta è semplice: non la stai curando nel modo giusto.

Per quanto l’orchidea sia una pianta di cui prendersi cura facilmente, ha bisogno ugualmente di attenzioni. Con l’arrivo della primavera, per esempio, dovresti iniziare a modificare la routine di innaffiamento. Questa pianta non necessita mai di tantissima acqua ma se le temperature diventano più calde è probabile che tu debba innaffiarla 3 volte a settimana anziché 1. Attenzione anche al sole.

Con l’inizio delle belle giornate e col sole pronto ad irradiare le nostre case con i suoi raggi, potresti in realtà fare del male alla tua pianta se non la sposti in un posto dove i raggi solari non fanno danni. Prediligi in primavera e in estate, luoghi luminosi ma non a contatto diretto col sole, in cui collocare la tua orchidea.

Se hai notato che la tua pianta ultimamente non è più bella e sana come prima, continua a leggere. Oggi ti sveleremo come avere un’orchidea vigorosa con tantissime foglie luminose. Ti occorre solo preparare questa ricetta.

Orchidea vigorosa con tantissime foglie: ti serve solo questo ingrediente

La tua orchidea ha iniziato ad ammalarsi? Le foglie non sono più sane e vigorose come un tempo ma stanno ingiallendo? Non temere, abbiamo la soluzione al tuo problema.

In questo contributo ti aiuteremo a salvare la tua bellissima pianta. Sai che hai bisogno solo di un ingrediente per avere un’orchidea vigorosa con tantissime foglie? Se provi questa ricetta, restituirai nuova linfa alla tua pianta.

Come ben saprai, per sopravvivere tutte le piante hanno bisogno di nutrienti che talvolta non riescono ad assorbire però naturalmente. Ecco perché in alcuni casi è necessario ricorrere a dei fertilizzanti.

In commercio ne esistono tantissimi ma non sempre naturali. Sai che puoi realizzare con le tue mani un fertilizzante green e in maniera veramente economica? Ti basta solo un ingrediente per fare la magia: l’aglio.

Ebbene sì, te lo saresti mai aspettato? Proprio l’aglio che utilizzi in cucina ti tornerà estremamente utile per far rinascere la tua pianta. Preparare questa ricetta è davvero semplice e ti porterà via solo poco tempo.

La prima cosa da fare è procurarsi uno spicchio d’aglio che dovrai sminuzzare e riporre all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, dopo aver coperto l’aglio con 1 litro di acqua.

Lascia che l’aglio resti in ammollo per 24 ore, poi filtra la soluzione in un nebulizzatore e inizia a bagnare foglie e terreno della tua pianta. Non crederai ai tuoi occhi: in pochi giorni avrai un’orchidea vigorosa con tantissime foglie luminose. L’aglio è infatti un fertilizzante naturale in grado di curare anche la pianta più malata.

Se è vero che per noi è estremamente salutare – sebbene il suo odore e sapore siano alquanto pungenti – anche per le piante esso è un vero toccasana. Ricco di potassio, iodio e fosforo, l’aglio aiuta la tua orchidea a tornare sana e forte in pochissimo tempo. Ma non è tutto: esso è in grado anche di allontanare dalla pianta insetti e parassiti pericolosi. Sai che anche la buccia dell’aglio – non solo la sua polpa – può tornarti utile?

Devi solo macinare le bucce fino a creare una polverina che dovrai spargere poi nel terriccio. Procedi poi a innaffiare la tua pianta senza esagerare con l’acqua. Con questa tecnica 100% naturale restituirai nuova linfa alla tua splendida orchidea.