Poste Italiane: sorpresa sul conto di questi clienti se lo fanno entro l’8 maggio

Poste Italiane, questi clienti saranno davvero super fortunati se fanno questa operazione entro l’8 maggio: sorpresa piacevole sul conto personale.

Se lo fai anche tu entro l’8 maggio ti ritroverai con sodi in più sul tuo conto personale. Ecco l’iniziativa di Poste Italiane dedicata a soli e pochi contribuenti. Scopri se rientri anche tu nell’elenco dei fortunati.

Poste Italiane, arriva l’iniziativa che farà felice molti correntisti

Poste Italiane continua ad essere uno degli istituti di credito e di risparmio preferito dagli italiani. Per quanto la concorrenza con le banche spesso metta in difficoltà questa impresa di servizi pubblica, tantissimi sono i piccoli, medi e grandi risparmiatori che continuano a investire i propri soldi alle Poste.

La ragione? La garanzia dello Stato che vale per la maggior parte dei prodotti acquistati o del capitale investito e per la serietà di questo istituto. Certamente, rispetto al passato anche Poste Italiane ha messo in difficoltà i correntisti diminuendo negli anni, per esempio, i tassi di interesse da incassare a seguito della scadenza di un prodotto economico.

Colpa della crisi e dei tempi che cambiano ma soprattutto di un’economia che non riesce a conquistare e mantenere una certa stabilità. Nonostante questo, Poste Italiane continua ad offrire comunque servizi e prestazioni interessanti ai risparmiatori che a questa Azienda si rivolgono. Pensiamo per esempio ai Buoni Fruttiferi che continuano ad essere gli strumenti di investimento preferiti dagli italiani.

Oggi vogliamo metterti al corrente anche di un’altra novità che sicuramente farà piacere a molti clienti di Poste italiane: se anche tu fai questa operazione entro l’8 maggio, ti ritroverai con una piacevole sorpresa sul conto privato.

Fai questa operazione entro l’8 maggio: così il tuo conto personale cresce

Poste Italiane continua a coccolare i suoi correntisti e lo fa sempre nel migliore dei modi. Anche se ormai alla stregua delle banche, investire quasi non conviene più, le Poste cercano in ogni caso di andare incontro ai piccoli, medi e anche grandi risparmiatori.

Visto la nuova iniziativa che tanto sta facendo parlare? Attenzione! Hai solo poco tempo per usufruire della straordinaria possibilità messa a disposizione dalle Poste Italiane. Di che cosa si tratta? Presto detto.

Questa amatissima Azienda pubblica ha deciso di fare un regalo ai suoi correntisti, non a tutti però. Solo chi è titolare di un Libretto Postale Smart può aderire all’offerta limitata Supersmart Premium 300 giorni. In che cosa consiste?

Eccoci a fare chiarezza sui dubbi di tanti. Chi aderisce a questa promozione ottiene un tasso lordo del 3% entro 300 giorni ma solo se si rispetta una condizione: bisogna portare sul proprio conto nuovi soldi o in altre parole una nuova liquidità.

Il tasso di interesse messo a disposizione da Poste Italiane non è affatto male. Oggi è praticamente impossibile ricavare interessi superiori all”1% anche su capitali bloccati o fermati per blocchi di 5-10 o 15 anni.

Se sei anche tu titolare di un Libretto Postale Smart non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità. Affrettati però! Hai tempo solo fino all’8 maggio!

Se ti stai chiedendo come fare ad attivare questa offerta, eccoci pronti a rispondere anche a questo tuo quesito. Ti basterà recarti di persona al tuo ufficio postale previo appuntamento oppure attivare la promozione sull’App delle Poste che puoi scaricare direttamente sul tuo cellulare o infine navigando sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Se l’offerta Supersmart Premium 300 giorni non ti convince perché le tempistiche ti sembrano troppo lunghe, non temere perché Poste Italiane ha pensato anche a questo. Sempre se sei titolare di un Libretto Postale Smart, puoi optare per l’offerta Supersmart Premium 180 giorni ma ovviamente con un tasso lordo ridotto.

Se decidi di aderire a questa offerta, alla scadenza dei 180 giorni maturerai sul nuovo capitale investito l’1,5% di interessi. Ti stai chiedendo se c’è una cifra minima da investire per poter usufruire di questi due pacchetti limitati? La risposta è sì. Devi investire almeno 1000 euro in nuova liquidità. Insomma, è davvero un’opportunità da non perdere.

Sia il Libretto Postale Smart che quello ordinario sono ottimi strumenti di risparmio, un fondo cassa a cui attingere in caso di necessità o un posto sicuro in cui eventualmente depositare e far crescere i tuoi risparmi.

Tantissimi i correntisti che hanno già aderito alle offerte sopra indicate. Se sei interessato a guadagnare cifre più alte di quelle investire, allora una delle due opzioni fa al caso tuo. Ricordati però: hai tempo solo fino all’8 maggio!