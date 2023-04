Dopo aver letto questo articolo, vorrai immediatamente correre a cercare il libro che vale 55mila euro. Ecco qual è.

Chi ama collezionare volumi, libro dopo libro, conosce il loro valore e, in effetti ce n’è qualcuno che può farti diventare milionario.

Libro del valore di 55mila euro: tu ce l’hai?

In tanti adorano la lettura. Si tratta di quelle persone che, ancora oggi, trovano impagabile avere un libro tra le mani, annusare l’odore della carta e sfogliarlo pagina dopo pagina.

Questa operazione, quasi nostalgica, di leggere un libro la perpetuano nonostante ci siano altri modi, alternativi alla carta, di leggere. Gli e-reader, ad esempio, permettono di portarsi in vacanza o nel tratto di strada da compiere in treno tra casa e lavoro, decine tra i propri libri preferiti in formato digitale, senza sopportarne il peso.

Le persone che amano i libri potrebbero essere le stesse ad avere le librerie delle loro case piene zeppe di volumi. Libro dopo libro, però, lo spazio potrebbe iniziare a scarseggiare e i volumi regalati o trasferiti altrove. Un oggetto quasi sacro che comunque non si butta mai via. Alcuni volumi, infatti, possono acquistare valore nel tempo, soprattutto se sono ben tenuti.

Prima di compiere questa operazione però, fai attenzione. C’è un libro che potrebbe valere tantissimi soldi. Vediamo quale.

Il titolo da cercare

Il libro da cercare è più comune di quanto si creda o, per lo meno, lo è il suo titolo. Moltissimi, infatti, possono vantare di averlo letto, tra grandi e piccini. Eppure, proprio quel libro potrebbe arricchire le tue tasche di diverse migliaia di euro.

Ti dice niente Harry Potter? Il piccolo maghetto occhialuto, inventato dalla scrittrice J. K. Rowling, insieme ai suoi amici Ron ed Hermione, vive fantastiche avventure nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Dalla saga di libri Harry Potter è poi diventato un film a cui sono seguiti gadget di ogni tipo. Oggi il maghetto vanta fan senza età in tutto il mondo. Per questo motivo, non è escluso che il libro di Harry Potter in questione possa trovarsi anche nella tua libreria.

Delle copie originali del primo libro possono valere molti soldi. Nello specifico, si tratta della prima edizione del primo volume, con copertina rigida e data 1997. Il particolare che fa lievitare il prezzo di questo libro è il fatto che contiene delle stampe per cui diversi collezionisti pagherebbero cifre molto alte. L’edizione, tuttavia, è rara e la sua dicitura corretta è: Harry Potter e La Pietra Filosofale.

Tale libro potrebbe valere da un minimo di 40.000 euro fino ad un massimo di 55.000 euro. Per riconoscere l’edizione originale è necessario rintracciare la stampa della seguente serie di numeri: 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Altro dettaglio, la firma dell’autrice che invece di essere J.K. Rowling è Joanne Rowling.