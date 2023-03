Un paio di tappi e 3 CD creeranno qualcosa di utilissimo nel giro di pochi minuti

Tappi e 3 CD ti serviranno per creare qualcosa di utilissimo. Nel giro di pochi minuti potrai realizzare un oggetto dalle funzionalità strabilianti. Segui i consigli per rimanere senza parole.

La tecnica del fai da te corre ancora una volta in tuo soccorso. Con alcuni tappi e alcuni CD realizzerai un oggetto stra utile! Ecco che cosa le tue mani creeranno in una manciata di minuti.

Fai da te e creatività: così la mente si tiene in allenamento

La tecnica del fai da te che ormai sta spopolando in Italia e non solo, si rivela super efficace non soltanto per il riutilizzo degli scarti domestici ma soprattutto per stimolare la mente.

Alcuni studi scientifici hanno infatti dimostrato come l’approccio a queste arti creative sia importante per incuriosire il cervello, soprattutto delle persone adulte o anziane, facendo in modo che esso si attivi in maniera incredibilmente creativa.

Il fai da te insomma, ha degli effetti benefici tanto sul cervello quanto sul nostro organismo. Vuoi un esempio, per avere il quadro più chiaro? Le ricerche scientifiche sono concordi nell’affermare che il fai da te contribuisce al relax e alla concentrazione permettendo a chi lo pratica, di gestire tensioni ed emozioni altrimenti incontrollabili.

Non è tutto. Questa arte previene anche il declino cognitivo. La tecnica del bricolage, ad esempio, aiuta il cervello: creando con le mani si tiene in allenamento la mente semplicemente cercando di escogitare un modo intelligente per riutilizzare oggetti vecchi.

Insomma, dovresti provare anche tu e verificare di persona. Oggi, a questo proposito, vogliamo condividere con te una tecnica davvero rapida e utilissima che ti lascerà senza parole. Sai che cosa puoi creare solo procurandoti alcuni tappi e dei vecchi CD? In una manciata di minuti avrai ottenuto un oggetto davvero indispensabile.

Tappi e CD: ecco che cosa viene fuori

Con la tecnica del fai da te realizzerai oggi qualcosa di davvero incredibile, un oggetto super utile per il quale ti occorreranno soltanto alcuni tappi e dei vecchi CD. Pronto a mettere alla prova la tua creatività? Allora iniziamo immediatamente.

Procurati tre CD che non utilizzi più e un po’ di colla vinilica. Inizia a riempire il frontale dei tuoi dischetti proprio con la colla e incolla i protagonisti del nostro esperimento su di un cartoncino colorato.

Con una forbice dalla punta arrotondata, ritaglia poi i CD incollati e pratica al centro di ciascuno un forellino. Ora prendi i tappi di bottiglia del colore che preferisci e con l’aiuto sempre della colla a caldo inizia ad attaccarli poco sopra i tuoi dischetti cartonati: si verranno a creare dei fiorellini.

Ovviamente ricordati sempre di lasciare asciugare il tutto per almeno 3 minuti. Procurati ora delle penne e incolla il loro retro creando una sorta di bacchetta. Avvolgi poi intorno ad essa del nastro adesivo colorato per fissare meglio le estremità di congiunzione.

A questo punto, con l’aiuto di un gomitolo di lana, inizia ad avvolgere la bacchetta realizzata con le penne creando una sorta di freccia colorata: questa dovrai farla passare nei CD forati, incollando adeguatamente su di essa le tre strutture realizzate con dischi e tappi.

Cosa hai fatto? In pochissimo tempo hai creato una sorta di alzatina che altro non è che un porta oggetti! In tante lo stanno utilizzando per poggiare gli smalti ma potresti esporre al suo interno anche gioielli piccoli come anelli e orecchini o quello che preferisci: la struttura rigida del disco consente infatti di sostenere anche oggetti con un peso discreto.

Hai visto che idea carina può venir fuori semplicemente utilizzando alcuni tappi e dei vecchi dischi? In realtà, questi due oggetti si prestano davvero a tanti lavoretti carini. Per esempio, se possiedi dei vecchi dischi in vinile che non ti servono più potresti realizzare con essi una alzatina per dolci.

Ancora più idee possiamo fornirti invece con i tappi di plastica. Per esempio, puoi intrattenere i tuoi bambini creando dei colorati portapenne o addirittura dei vasi in cui riporre fiori o piante e persino un tavolino pieno di tappi.

Hai visto? Puoi dare insomma libero sfogo alla fantasia. Le tue mani, con l’aiuto del tuo cervello, potranno creare qualcosa di utile e di divertente. Visto come il riciclo può essere intelligente?

Talvolta basta solo attivare il cervello e la manualità, al resto ci pensano le tue mani che anche se non te lo aspetti, sono capaci di creare davvero grandi cose. Non buttare mai ciò che hai a casa, piuttosto escogita un modo per capire come riutilizzare gli scarti domestici.