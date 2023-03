Sorprendente quello che puoi fare con tappi di plastica e 1 padella

Basta prendere una padella con dei tappi di plastica e quello che si realizza è qualcosa di veramente unico: da provare subito.

Il riciclo creativo è sorpredente, non solo perché consente di realizzare degli oggetti personalizzati, ma anche per aiutare la natura e il futuro dell’ambiente. Quante volte i tappi di plastica vengono buttati via senza pensarci? Alcuni esperti del fai da te spiegano come realizzare qualcosa di unico, semplicemente con questi oggetti colorati e con una padella antiaderente. Da fare e rifare, insegnando qualcosa anche ai bambini.

I vantaggi del riciclo

Riciclare non è più solo un invito ma un must nel periodo storico attuale di riferimento. Nella maggior parte delle città, seppur non in tutte, si svolge la raccolta differenziata.

Chi ha una manualità diversa del solito può creare qualcosa di invidiabile e personalizzato, dando una nuova vita agli oggetti.

I vantaggi sono tantissimi e anche i benefici per tutti gli esseri viventi e la natura. Ridurre lo spreco ed eliminare i rifiuti è un passo avanti nella lotta contro l’inquinamento. L’ambiente è saturo di plastica e altri rifiuti, tanto da essere arrivato al limite.

È compito di ogni persona fare qualcosa, nel suo piccolo, creando e realizzando sempre novità unendo oggetti o dando loro una seconda vita in più modi diversi. È il caso dei tappi in plastica, tanti e così colorati da poter fare la differenza.

Tappi di plastica in padella antiaderente: che cosa si ottiene

I tappi di plastica sono ovunque e spesso vengono gettati nel bidone apposito, in attesa del riciclo. È corretto, ma è ancora più efficace fare in modo di usarli per creare qualcosa di unico nel suo genere. L’occorrente è il seguente:

Tappi di plastica di tutti i colori

Padella antiaderente

1 foglio di carta da forno

1 paletta per alimenti

Fantasia e creatività

In una padella antiaderente stendere un foglio di carta da forno, così che faccia da scudo tra i tappi e la piastra calda. Accendere a fuoco medio e poi appoggiare i tappi al fine che prendano la forma di un fiore (uno in mezzo e altri quattro intorno).

Premere piano piano con una paletta per alimenti, sino a quando i tappi non si scioglieranno appiattendosi. In pochi minuti si sarà creato il fiore e grazie alla carta forno si potrà staccare facilmente dalla pentola. I colori? A piacere. Si possono creare dei fiori con colori neutri oppure che rispondano allo stile dell’arredamento, sino a liberare la fantasia con tutti i colori dell’arcobaleno.

Dopo che si sono raffreddati, questi bellissimi fiori potranno essere usati in questi modi differenti:

Come sotto bicchieri divertenti, per i bambini oppure per invitare gli amici a bere un caffè/thè

Come sotto porta penne in ufficio così da avere un oggetto personalizzato vivace e divertente.

Si può creare anche un cestino porta frutta, unendo più fiori mentre sono ancora caldi. Insomma, con pochi tappi a disposizione si può realizzare qualcosa di veramente unico.