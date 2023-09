Un caffè a Forte dei Marmi, quanto costa al bar? La cifra che trovi sul conto

Ecco quanto costa prendere un caffè nella località balneare amata dai vip, Forte dei Marmi: non ci crederai.

Mare cristallino, negozi firmati e movida: questa è Forte dei Marmi. Sempre più personaggi dello spettacolo la scelgono come meta delle loro vacanze. Non a caso, il famoso stabilimento balneare di lusso Twiga, di proprietà di Flavio Briatore, si trova proprio qui. Ma quanto costa prendere un caffè a Forte dei Marmi? Non ci crederete mai: scopriamolo.

Quanto costa prendere un caffè a Forte dei Marmi

Sicuramente una delle località di mare più affascinanti della Toscana, Forte dei Marmi ha una doppia anima. Da un lato, i numerosi vip che ogni anno la scelgono per le loro vacanze, estive e non, grazie alla presenza di stabilimenti e hotel di lusso. Dall’altro, le spiagge libere alla portata di famiglie “normali”, o quasi.

D’altronde, le spiagge in Versilia sono davvero meravigliose, tra sabbia dorata e acqua cristallina. Forte dei Marmi offre comunque anche diverse opzioni di divertimento notturno. Questo soprattutto grazie alla presenza di locali e discoteche alla moda che in estate organizzano serate di festa. Ma se si tratta di un luogo frequentato principalmente da vip, quanto costa prendere un caffè a Forte dei Marmi?

In media, il prezzo di un caffè consumato al banco in un bar oscilla tra 1,50-1,60 euro, ma la differenza di prezzo tra la colazione servita e quella al banco è tanta. Ne è un esempio il Caffè Principe, storico locale recentemente ristrutturato da Prada. Un caffè espresso servito, qui vi costerà 4 euro, al banco solo 1,50. Stessa situazione per il cappuccino, che va pagato 5 euro se servito e 2, 20 euro se consumato al banco.

Un tortino di riso, specialità creata appositamente per celebrare la storia del locale, ha un costo di 6 euro se consumato al tavolo, che scende a 3 euro al banco. Ma queste cifre non stupiranno chi già conosce gli standard di questo genere di locali a livello di prezzi, basti pensare a Villa Crespi, il ristorante piemontese di Chef Canavacciuolo.

Il luogo ideale per un’estate da vip

I prezzi elevati dei locali a Forte dei Marmi, comunque, sono accompagnati da servizi esclusivi e di qualità, basti pensare alle colazioni da re servite al Caffè Principe. In particolare, qui si può scegliere tra prima colazione completa, colazione italiana classica e colazione Caffè Principe.

La prima, dal costo di 16-20 euro, comprende pane con burro e una marmellata a scelta tra diverse opzioni e yogurt, al quale si possono aggiungere frutti di bosco e granola. La colazione all’italiana, invece, offre una spremuta, un croissant e una bevanda calda, tutto a scelta alla modica cifra di 16 euro.

Infine, per 30 euro potete gustare una colazione da campioni firmata Caffè Principe, che comprende tutta la colazione all’italiana menzionata prima, con l’aggiunta di yogurt con frutti di bosco e granola e un cannoncino con crema pasticciera. Basta leggerlo per avere l’acquolina in bocca!

Chi sceglie Forte dei Marmi come meta per le proprie vacanze, comunque, deve mettere in conto una bella spesa anche per andare al mare. Negli stabilimenti di lusso, infatti, un lettino e un ombrellone in prima fila possono costare anche 500 euro al giorno, che lievitano fino a 16 mila per chi desidera trascorrere qui tutta la stagione.

In molti casi, comunque, le soluzioni offerte per una comoda giornata in spiaggia non consistono in lettini e ombrelloni ordinari, ma comprendono sedute comode e grandi gazebo di lusso. E chi pensa di risparmiare scegliendo un’alternativa economica sappia che, anche in quel caso, il costo per una stagione intera arriva a circa 5 mila euro.